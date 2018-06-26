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Салют будет! Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь

27.06.2018 — Разное | Lida.Info  
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Салют будет! Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь

К празднованию Дня Независимости Республики Беларусь в Лиде приступят еще 29 июля. В этот день пройдет торжественное собрание в районном исполнительном комитете, состоится церемония возложения венков к обелиску освободителям города, а также танцевальные проект «Дорогами войны». Завершится праздничная программа 3 июля красочным фейерверком.

29 июня

  • 12.00 – торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь (Лидский райисполком);
  • 13.00 – церемония возложения цветов и венков к обелиску частям-освободителям г. Лиды;
  • 18.30 – «Дорогами войны» (танцы 1940-х годов в рамках проекта «Свае танцы») (площадка у Лидского историко-художественного музея).

30 июня

Районный спортивный праздник:

  • 12.00 – соревнования по футболу, стритболу, массовый старт по скандинавской ходьбе, показательные выступления по таэквондо и др. (парк у Кургана Бессмертия);
  • 14.00 – показательные выступления по борьбе вольной, греко-римской, дзюдо (площадка у Лидского замка);
  • 12.00 – соревнования по мини-футболу (спортивная площадка по ул.Тухачевского).

Культурно-туристический проект “Замкавы гасцінец” (площадка у Лидского замка):

  • 16.00 – фольклорная программа «У сваім краі як у раі»;
  • 17.00 – «Репетиция на траве» – встреча «О, край родны, край прыгожы!» народного любительского объединения «МузАльянс» Дворца культуры г. Лиды.
  • 18.00 – танцевально-развлекательная программа «Святочны настрой».
  • 11.00-17.00 — уличный вернисаж. Выставка одной картины «Партизаны» (площадка у Лидского историко-художественного музея).

1 июля

  • 11.00-13.00 – арт-площадки для всей семьи «Сонца ў далонях» (городской парк г. Лиды);
  • 10.00-20.00 – культурно-туристический проект “Замкавы гасцінец” (Лидский замок, площадка у Лидского замка);
  • 11.00 – презентация игровой программы «Дзе нарадзіўся, там і згадзіўся» народного театра игры «100 друзей» (площадка у Лидского замка);
  • 12.00 – историческая гостиная «Память за собою позови» (дом В. Тавлая).
  • 19.00 – ArtSound-ПЛЕНЭР «Ступени» – концерт народного вокального ансамбля «Крэсовяцы» Дворца культуры в рамках цикла мероприятий «Воскресные вечера у фонтана» (площадка у Дворца культуры г. Лиды).

2 июля

Этно-движ «В вышиванке на работу» в рамках общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі»:

  • 11.00 – праздник родных узоров «Па вуліцы ў вышыванцы!» (сквер у Лидского райисполкома);
  • 11.00-16.00 – интерактивное занятие «Узоры Лидчины», фотолокация «Дзень вышыванкі» (площадка у Лидского историко-художественного музея);
  • 19.00 – концертная программа «Суквецце творчасці» клуба любителей литовской культуры «Рута» (площадка у Дворца культуры г. Лиды).

3 июля

ПРОГРАММА праздничных мероприятий «Наша Родина – Беларусь!», посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

ЛИДСКИЙ ЗАМОК

  • 12.00-13.00 – торжественная праздничная программа «Беларусь в моем сердце»;
  • 13.00-15.00 – ХІIІ фестиваль национальных культур Лидчины «Суквецце сяброўства»;
  • 15.00-16.20 – Концертная шоу-программа «БЕЛАРУСЬiЯ» ГУК «Музыкальный театр «РАДА».
  • 16.20-19.20 – праздничная концертная программа «День Независимости вместе с нами!» (ведущие творческие коллективы и исполнители Лидского района).
  • 19.30-21.00 – концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ВИА «Шкляры».
  • 21.30-22.50 – праздничный марафон: Сергей Славянский, Анжелика Пушнова, шоу-балет «Butterfly», кубинский дуэт Barbara и Eduardo, ведущий Дмитрий Карась.

ОЗЕРО У ЛИДСКОГО ЗАМКА

  • 23.00 – акция «Споем гимн вместе». Праздничный фейерверк.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДНЯ (в Лидском замке): выставочная экспозиция в северо-восточной башне; сувенирная лавка; кафе «Львіна хата».

  • 10.00 – лекция-презентация «Памятники Великой Отечественной войны города Лиды» (дом В. Тавлая);
  • 11.00 – презентация книги воспоминаний «Память – главный свидетель», автор – Колодяжная А. А. (конференц-зал Лидского замка);
  • 12.00-16.00 – праздничный уличный вернисаж «Связь поколений» (площадка у Лидского историко-художественного музея).

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДНЯ (площадка у Лидского замка):

  • 14.00-15.00 – детская музыкальная программа «Мы дети твои, Беларусь» с участием победителей региональных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества.(около дома В. Тавлая).

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

  • аттракционы (батут, электромобили, горки);
  • сюжетно-игровые программы;
  • краеведческие чтения «Я вырас тут, і край мне гэты дарагі»;
  • выставка-обзор «Аб Радзіме, аб мужнасці, аб славе»;
  • выставка-презентация «Музей семьи» Бердовского культурно-досугового центра;
  • выставка-презентация «Куточак малой радзімы»;
  • выставка работ победителей IV открытого конкурса-пленэра юных художников «Пейзаж в моем сердце», посвященного творчеству Бронислава Ямонта;
  • «Творческая мастерская» – мастер-классы по ремеслам (гончарство, ткачество, вытинанка, оригами, кузнечное дело);
  • костюмированная фотозона «Ретрофото»;
  • аквагрим, дружеские шаржи;
  • лазертаг;
  • спортивно-игровой городок «Спортивный калейдоскоп»;
  • катание на лошадях;
  • выставка оружия и обмундирования Лидского пограничного отряда, полевая кухня;
  • выставка и показательные выступления кинологов Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
 
 
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К празднованию Дня Независимости Республики Беларусь в Лиде приступят еще 29 июля. В этот день пройдет торжественное собрание в районном исполнительном комитете,...
 
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