Салют будет! Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь





К празднованию Дня Независимости Республики Беларусь в Лиде приступят еще 29 июля. В этот день пройдет торжественное собрание в районном исполнительном комитете, состоится церемония возложения венков к обелиску освободителям города, а также танцевальные проект «Дорогами войны». Завершится праздничная программа 3 июля красочным фейерверком.

29 июня

12.00 – торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь (Лидский райисполком);

13.00 – церемония возложения цветов и венков к обелиску частям-освободителям г. Лиды;

18.30 – «Дорогами войны» (танцы 1940-х годов в рамках проекта «Свае танцы») (площадка у Лидского историко-художественного музея).

30 июня

Районный спортивный праздник:

12.00 – соревнования по футболу, стритболу, массовый старт по скандинавской ходьбе, показательные выступления по таэквондо и др. (парк у Кургана Бессмертия);

14.00 – показательные выступления по борьбе вольной, греко-римской, дзюдо (площадка у Лидского замка);

12.00 – соревнования по мини-футболу (спортивная площадка по ул.Тухачевского).

Культурно-туристический проект “Замкавы гасцінец” (площадка у Лидского замка):

16.00 – фольклорная программа «У сваім краі як у раі»;

17.00 – «Репетиция на траве» – встреча «О, край родны, край прыгожы!» народного любительского объединения «МузАльянс» Дворца культуры г. Лиды.

18.00 – танцевально-развлекательная программа «Святочны настрой».

11.00-17.00 — уличный вернисаж. Выставка одной картины «Партизаны» (площадка у Лидского историко-художественного музея).

1 июля

11.00-13.00 – арт-площадки для всей семьи «Сонца ў далонях» (городской парк г. Лиды);

10.00-20.00 – культурно-туристический проект “Замкавы гасцінец” (Лидский замок, площадка у Лидского замка);

11.00 – презентация игровой программы «Дзе нарадзіўся, там і згадзіўся» народного театра игры «100 друзей» (площадка у Лидского замка);

12.00 – историческая гостиная «Память за собою позови» (дом В. Тавлая).

19.00 – ArtSound-ПЛЕНЭР «Ступени» – концерт народного вокального ансамбля «Крэсовяцы» Дворца культуры в рамках цикла мероприятий «Воскресные вечера у фонтана» (площадка у Дворца культуры г. Лиды).

2 июля

Этно-движ «В вышиванке на работу» в рамках общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі»:

11.00 – праздник родных узоров «Па вуліцы ў вышыванцы!» (сквер у Лидского райисполкома);

11.00-16.00 – интерактивное занятие «Узоры Лидчины», фотолокация «Дзень вышыванкі» (площадка у Лидского историко-художественного музея);

19.00 – концертная программа «Суквецце творчасці» клуба любителей литовской культуры «Рута» (площадка у Дворца культуры г. Лиды).

3 июля

ПРОГРАММА праздничных мероприятий «Наша Родина – Беларусь!», посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

ЛИДСКИЙ ЗАМОК

12.00-13.00 – торжественная праздничная программа «Беларусь в моем сердце»;

13.00-15.00 – ХІIІ фестиваль национальных культур Лидчины «Суквецце сяброўства»;

15.00-16.20 – Концертная шоу-программа «БЕЛАРУСЬiЯ» ГУК «Музыкальный театр «РАДА».

16.20-19.20 – праздничная концертная программа «День Независимости вместе с нами!» (ведущие творческие коллективы и исполнители Лидского района).

19.30-21.00 – концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ВИА «Шкляры».

21.30-22.50 – праздничный марафон: Сергей Славянский, Анжелика Пушнова, шоу-балет «Butterfly», кубинский дуэт Barbara и Eduardo, ведущий Дмитрий Карась.

ОЗЕРО У ЛИДСКОГО ЗАМКА

23.00 – акция «Споем гимн вместе». Праздничный фейерверк.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДНЯ (в Лидском замке): выставочная экспозиция в северо-восточной башне; сувенирная лавка; кафе «Львіна хата».

10.00 – лекция-презентация «Памятники Великой Отечественной войны города Лиды» (дом В. Тавлая);

11.00 – презентация книги воспоминаний «Память – главный свидетель», автор – Колодяжная А. А. (конференц-зал Лидского замка);

12.00-16.00 – праздничный уличный вернисаж «Связь поколений» (площадка у Лидского историко-художественного музея).

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДНЯ (площадка у Лидского замка):

14.00-15.00 – детская музыкальная программа «Мы дети твои, Беларусь» с участием победителей региональных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества.(около дома В. Тавлая).

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

аттракционы (батут, электромобили, горки);

сюжетно-игровые программы;

краеведческие чтения «Я вырас тут, і край мне гэты дарагі»;

выставка-обзор «Аб Радзіме, аб мужнасці, аб славе»;

выставка-презентация «Музей семьи» Бердовского культурно-досугового центра;

выставка-презентация «Куточак малой радзімы»;

выставка работ победителей IV открытого конкурса-пленэра юных художников «Пейзаж в моем сердце», посвященного творчеству Бронислава Ямонта;

«Творческая мастерская» – мастер-классы по ремеслам (гончарство, ткачество, вытинанка, оригами, кузнечное дело);

костюмированная фотозона «Ретрофото»;

аквагрим, дружеские шаржи;

лазертаг;

спортивно-игровой городок «Спортивный калейдоскоп»;

катание на лошадях;

выставка оружия и обмундирования Лидского пограничного отряда, полевая кухня;

выставка и показательные выступления кинологов Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.