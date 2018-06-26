Салют будет! Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь

К празднованию Дня Независимости Республики Беларусь в Лиде приступят еще 29 июля. В этот день пройдет торжественное собрание в районном исполнительном комитете, состоится церемония возложения венков к обелиску освободителям города, а также танцевальные проект «Дорогами войны». Завершится праздничная программа 3 июля красочным фейерверком.
29 июня
12.00 – торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь (Лидский райисполком);
13.00 – церемония возложения цветов и венков к обелиску частям-освободителям г. Лиды;
18.30 – «Дорогами войны» (танцы 1940-х годов в рамках проекта «Свае танцы») (площадка у Лидского историко-художественного музея).
30 июня
Районный спортивный праздник:
12.00 – соревнования по футболу, стритболу, массовый старт по скандинавской ходьбе, показательные выступления по таэквондо и др. (парк у Кургана Бессмертия);
14.00 – показательные выступления по борьбе вольной, греко-римской, дзюдо (площадка у Лидского замка);
12.00 – соревнования по мини-футболу (спортивная площадка по ул.Тухачевского).
Культурно-туристический проект “Замкавы гасцінец” (площадка у Лидского замка):
16.00 – фольклорная программа «У сваім краі як у раі»;
17.00 – «Репетиция на траве» – встреча «О, край родны, край прыгожы!» народного любительского объединения «МузАльянс» Дворца культуры г. Лиды.
18.00 – танцевально-развлекательная программа «Святочны настрой».
11.00-17.00 — уличный вернисаж. Выставка одной картины «Партизаны» (площадка у Лидского историко-художественного музея).
1 июля
11.00-13.00 – арт-площадки для всей семьи «Сонца ў далонях» (городской парк г. Лиды);
10.00-20.00 – культурно-туристический проект “Замкавы гасцінец” (Лидский замок, площадка у Лидского замка);
11.00 – презентация игровой программы «Дзе нарадзіўся, там і згадзіўся» народного театра игры «100 друзей» (площадка у Лидского замка);
12.00 – историческая гостиная «Память за собою позови» (дом В. Тавлая).
19.00 – ArtSound-ПЛЕНЭР «Ступени» – концерт народного вокального ансамбля «Крэсовяцы» Дворца культуры в рамках цикла мероприятий «Воскресные вечера у фонтана» (площадка у Дворца культуры г. Лиды).
2 июля
Этно-движ «В вышиванке на работу» в рамках общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі»:
11.00 – праздник родных узоров «Па вуліцы ў вышыванцы!» (сквер у Лидского райисполкома);