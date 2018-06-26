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Всемирный день рыболовства

27.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня с 1985 года.

Всемирный день установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме.

По словам историков, удочка помогает людям сочетать приятное с полезным уже более 10 тысяч лет. Еще в древние времена египтяне и римляне практиковали рыбную ловлю не только как способ добыть пропитание, но и как упражнение для развития интуиции и проницательности.

В средневековье во Франции, Англии и Швеции рыбалка регламентировалась королевскими указами. Например, благодаря одному из таких указов в центре Стокгольма любой швед может бесплатно выудить экологически чистого лосося в бурных водах пролива, соединяющего пресноводного озера Меларен с Балтикой.

Многие согласятся с утверждением, что философия рыбалки независимо от того, осознает это сам рыбак или пребывает в благостном неведении, состоит в единении с природой и отрешении от повседневных проблем.


 
 
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Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня с 1985 года.
 
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