Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10%

Ставка рефинансирования снижена сегодня в Беларуси до 10% — минимума за десять лет, такое решение ранее принял Национальный банк.

Этот показатель снижается в Беларуси уже несколько лет: в 2017 году восемь раз, с начала 2018 года — дважды. В Национальном банке отмечают, что снижение ставки происходит благодаря замедлению инфляции.

С сегодняшнего дня ставка снижается еще на полпроцентного пункта — с 10,5% до 10%. Ранее такой низкой она была около 10 лет назад, сообщает «Спутник».

По данным Нацбанка, в конце 2018 года ставка может опуститься до 9,5%.