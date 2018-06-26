В Дятловском районе Fiat вылетел в кювет и пять раз перевернулся: пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в аварии, которая произошла 26 июня вблизи деревни Новогородичи.





— По предварительной информации, на обратной дороге из Гродно домой все в машине задремали. Когда одна из пассажирок очнулась и крикнула, чтобы управлявшая минивэном просыпалась, та резко дернула руль, — сообщили в ГАИ региона.

В результате резкого маневра Fiat занесло и выбросило боком в левый кювет, где машина пять раз перевернулась.





Кроме водителя, в минивэне ехали три пассажира. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Известно, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности — это помогло избежать более серьезных последствий.