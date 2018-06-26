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Белорусские "Полонезы" показали на параде в Азербайджане

27.06.2018 12:35 — Разное | Tut.by  
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На параде 26 июня в Баку продемонстрировали реактивные системы залпового огня «Полонез» белорусского производства. С этого года ракетные системы приняты на вооружение азербайджанской армией.


Изображение: daytube.az

Изображение: daytube.az

Ранее сообщалось, что первый контракт подразумевал передачу десяти комплектов РСЗО. В них входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, и радиолокационные станции.

Напомним, РСЗО «Полонез» имеет высокоскоростную баллистическую ракету, которая сегодня способна обходить самые совершенные системы противовоздушной обороны. Одна боевая машина способна запустить восемь таких ракет, площадь поражения каждой из них составляет 275 квадратных метров. При этом ракеты обладают высокой точностью.

Дальность действия «Полонеза» составляет 299 км. Этот показатель был подтвержден в результате испытаний, при этом КВО составило не более 10−15 метров. Вес ракеты — 780 килограммов, боеголовки — 140 килограммов, время подготовки к стрельбе — 10 минут, срок эксплуатации — 10 лет.

На вооружение белорусской армии система залпового огня «Полонез» была принята в 2016 году.

 
 
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С этого года ракетные системы приняты на вооружение азербайджанской армией.
 
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