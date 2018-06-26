|
Белорусские "Полонезы" показали на параде в Азербайджане
На параде 26 июня в Баку продемонстрировали реактивные системы залпового огня «Полонез» белорусского производства. С этого года ракетные системы приняты на вооружение азербайджанской армией.
Ранее
Дальность действия «Полонеза» составляет 299 км. Этот показатель был подтвержден в результате испытаний, при этом КВО составило не более 10−15 метров. Вес ракеты — 780 килограммов, боеголовки — 140 килограммов, время подготовки к стрельбе — 10 минут, срок эксплуатации — 10 лет.
На вооружение белорусской армии система залпового огня «Полонез» была принята в 2016 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С этого года ракетные системы приняты на вооружение азербайджанской армией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)