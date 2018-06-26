Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе

В польском Тересполе собрались представители исторических объединений, которые занимаются возрождением культуры и артиллерии четырехвековой давности, содержат орудия в рабочем состоянии и иногда с показательной целью дают им работу.
По словам бургомистра Тересполя Яцека Данилюка, такая погода не помеха увлеченным людям. «Сегодня мы стали свидетелями уникального просмотра. Здесь можно увидеть артиллерийские дружины из разных польских городов, у каждой из них свои костюмы и флаги. Приятно также, что наш праздник посетил князь Кшиштоф Констинтин Радзивилл, который возглавляет Польское отделение духовного ордена Святого Лазаря».
С титулованным гостем не упустила возможности пообщаться и автор этих строк. По словам господина Радзивилла, пока он посетил пока два белорусских города – Минск и Несвиж. Последний его покорил, несмотря на то, что замок во время визита был на реставрации. Князь уже получил приглашение от председателя первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области Жана Васько посетить Брест к его тысячелетию.
Просмотр артиллерийских дружин состоялся после официального открытия форума. Перед трибунами появились солдаты XVII века. Они будто оживили страницы романа Сенкевича «Огнем и мечем»: яркие кафтаны, головные уборы с перьями, блестящие сабли. Невдалеке под навесом стояли их орудия, их расчехлили и зарядили вручную сразу после презентации. Канонаду сменили звуки автоматных очередей – это пограничники показывали мастерство и слаженность действий при экстренных ситуациях.
В перерывах между демонстрацией артиллерийских орудий выступали брестские исполнители. Солистку городского оркестра духовой и эстрадной музыки Марину Житеневу за Бугом встретили овацией, а певица Диана не успевала фотографироваться со всеми желающими. Наш Андрей Семенюк порадовал англоязычными песнями, а фолк-группа «Лад» – танцевальными хитами.
В завершение праздника его участникам вручили грамоты. По словам Яцека Данилюка, культурные и деловые связи между Тересполем и Брестом будут расширяться и усиливаться. В июле пройдет праздник этого польского города, на который пригласили бизнес-партнеров и артистов из Бреста.