Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе

В польском Тересполе собрались представители исторических объединений, которые занимаются возрождением культуры и артиллерии четырехвековой давности, содержат орудия в рабочем состоянии и иногда с показательной целью дают им работу.



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Мероприятие называлось «Промсотр артиллерии черного пороха над Бугом». Гостями его стали артисты и профсоюзные руководители из Бреста. Несмотря на дождь, всё прошло по расписанию.



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По словам бургомистра Тересполя Яцека Данилюка, такая погода не помеха увлеченным людям. «Сегодня мы стали свидетелями уникального просмотра. Здесь можно увидеть артиллерийские дружины из разных польских городов, у каждой из них свои костюмы и флаги. Приятно также, что наш праздник посетил князь Кшиштоф Констинтин Радзивилл, который возглавляет Польское отделение духовного ордена Святого Лазаря».



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С титулованным гостем не упустила возможности пообщаться и автор этих строк. По словам господина Радзивилла, пока он посетил пока два белорусских города – Минск и Несвиж. Последний его покорил, несмотря на то, что замок во время визита был на реставрации. Князь уже получил приглашение от председателя первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области Жана Васько посетить Брест к его тысячелетию.



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Просмотр артиллерийских дружин состоялся после официального открытия форума. Перед трибунами появились солдаты XVII века. Они будто оживили страницы романа Сенкевича «Огнем и мечем»: яркие кафтаны, головные уборы с перьями, блестящие сабли. Невдалеке под навесом стояли их орудия, их расчехлили и зарядили вручную сразу после презентации. Канонаду сменили звуки автоматных очередей – это пограничники показывали мастерство и слаженность действий при экстренных ситуациях.



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В перерывах между демонстрацией артиллерийских орудий выступали брестские исполнители. Солистку городского оркестра духовой и эстрадной музыки Марину Житеневу за Бугом встретили овацией, а певица Диана не успевала фотографироваться со всеми желающими. Наш Андрей Семенюк порадовал англоязычными песнями, а фолк-группа «Лад» – танцевальными хитами.



В завершение праздника его участникам вручили грамоты. По словам Яцека Данилюка, культурные и деловые связи между Тересполем и Брестом будут расширяться и усиливаться. В июле пройдет праздник этого польского города, на который пригласили бизнес-партнеров и артистов из Бреста.