﻿ Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе

27.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В польском Тересполе собрались представители исторических объединений, которые занимаются возрождением культуры и артиллерии четырехвековой давности, содержат орудия в рабочем состоянии и иногда с показательной целью дают им работу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56768.php

Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе

Мероприятие называлось «Промсотр артиллерии черного пороха над Бугом». Гостями его стали артисты и профсоюзные руководители из Бреста. Несмотря на дождь, всё прошло по расписанию. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56768.php

Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе


По словам бургомистра Тересполя Яцека Данилюка, такая погода не помеха увлеченным людям. «Сегодня мы стали свидетелями уникального просмотра. Здесь можно увидеть артиллерийские дружины из разных польских городов, у каждой из них свои костюмы и флаги. Приятно также, что наш праздник посетил князь Кшиштоф Констинтин Радзивилл, который возглавляет Польское отделение духовного ордена Святого Лазаря».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56768.php

Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе


С титулованным гостем не упустила возможности пообщаться и автор этих строк. По словам господина Радзивилла, пока он посетил пока два белорусских города – Минск и Несвиж. Последний его покорил, несмотря на то, что замок во время визита был на реставрации. Князь уже получил приглашение от председателя первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области Жана Васько посетить Брест к его тысячелетию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56768.php

Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе


Просмотр артиллерийских дружин состоялся после официального открытия форума. Перед трибунами появились солдаты XVII века. Они будто оживили страницы романа Сенкевича «Огнем и мечем»: яркие кафтаны, головные уборы с перьями, блестящие сабли. Невдалеке под навесом стояли их орудия, их расчехлили и зарядили вручную сразу после презентации. Канонаду сменили звуки автоматных очередей – это пограничники показывали мастерство и слаженность действий при экстренных ситуациях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56768.php

Брестчане и князь Радзивилл побывали на стрельбе из 400-летних пушек в Тересполе


В перерывах между демонстрацией артиллерийских орудий выступали брестские исполнители. Солистку городского оркестра духовой и эстрадной музыки Марину Житеневу за Бугом встретили овацией, а певица Диана не успевала фотографироваться со всеми желающими. Наш Андрей Семенюк порадовал англоязычными песнями, а фолк-группа «Лад» – танцевальными хитами. 

В завершение праздника его участникам вручили грамоты. По словам Яцека Данилюка, культурные и деловые связи между Тересполем и Брестом будут расширяться и усиливаться. В июле пройдет праздник этого польского города, на который пригласили бизнес-партнеров и артистов из Бреста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В польском Тересполе собрались представители исторических объединений, которые занимаются возрождением культуры и артиллерии четырехвековой давности, содержат...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пройдет велопробег, посвященный борьбе с онкологией. Перекроют полосы двух проспектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика