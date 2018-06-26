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В Бресте гражданка Российской Федерации обвиняется в перемещении через границу наркотического вещества

27.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестские cледователи устанавливают обстоятельства незаконного оборота наркотиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56767.php

В Бресте гражданка Российской Федерации обвиняется в перемещении через границу наркотического вещества

По данным следствия, гражданка Российской Федерации, 1992 года рождения, приобрела на территории Евросоюза опасное наркотическое вещество - марихуану массой не менее 1,14 грамма, спрятала его в ручную кладь и, следуя с территории Польши на территорию Беларуси, 5 мая текущего года примерно в 18 часов 50 минут через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» в качестве пассажира автомобиля переместила указанное вещество через границу.

Противоправные действия обвиняемой были выявлены сотрудниками Брестской таможни.

При задержании у обвиняемой были отобраны образцы биосред, в результате исследования которых было обнаружено содержание в ее организме наркотических веществ.

Действия девушки следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Брестские cледователи устанавливают обстоятельства незаконного оборота наркотиков. По данным следствия, гражданка Российской Федерации, 1992 года рождения,...
 
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