Брест представили в Астане как культурную столицу СНГ-2019

Брестчане вернулись с XIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который прошёл в казахстанской Астане, где презентовали Брест как будущую культурную столицу стран Содружества.



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В составе брестской делегации были директор музея истории города Светлана Томчук, директор городского дома культуры Наталья Антонюк, вокалистки Ангелина Малявко и Наталья Чернявская. Возглавляла группу начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко, которая поделилась впечатлениями о поездке.



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– Этот форум инициирован двенадцать лет назад Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Каждый год тема культурного диалога участников меняется, равно как и место проведения мероприятия. Чем примечательна нынешняя встреча?



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– В форуме этого года приняли участие двести делегатов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В их числе видные деятели науки, культуры, образования, руководители министерств и ведомств стран Содружества, а также представители межгосударственных структур, международных организаций и общественных объединений.



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Место проведения мероприятия выбрано не случайно: в этом году Астана отмечает двадцатилетие. Поражающая воображение архитектура города идеально подходила для встречи творческих и научных деятелей, располагала к стремительному полёту мысли и самым смелым фантазиям. Нас удивил инновационный город, где ощущаешь себя так, будто попал в будущее из прошлого. Здесь все здания новые и красивые. Например, у нас есть театр оперы и балета, а у них отдельные театры и оперы, и балета, огромные и современные.



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Для меня поездка в Астану стала просто подарком. Первый день мы посвятили экскурсии по городу, посетили постоянно действующую выставку «Экспо», где познакомились с жизнью Казахстана, его историей. Остальные два дня – это форум, тема которого в этом году «Диалог в СНГ – перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке». Кульминацией церемонии открытия стало вручение премии «Звёзды содружества», размер которой – два миллиона российских рублей. В нынешнем году на соискание премии представлены одиннадцать номинантов из восьми стран. Из Беларуси лауреатом стала биатлонистка Дарья Домрачева. Среди других лауреатов –азербайджанский филолог Наргиз Пашаева, актёр из Казахстана Асанали Ашимов.



– Какие вопросы обсуждали?



– Говорили об основных направлениях гуманитарного взаимодействия, наметили шаги по укреплению диалога в пространстве Содружества, рассмотрели возможности реализации в ближайшей перспективе ряда совместных программ и проектов. Участники встречи обменивались информацией о достижениях в гуманитарной сфере, делились опытом в решении актуальных вопросов современности, высказывали предложения о путях развития партнёрства в интересах будущего поколения.



На секционных заседаниях раскрывали темы «Астана: успешный опыт становления и развития институтов культуры», «Год культуры СНГ: сотрудничество в развитии», «Гуманизация образования: история и перспективы», «Поколение будущего: преемственность и инновации», отмечали роль культурных обменов, содействующих установлению и поддержанию долгосрочных межгосударственных связей. В этом контексте говорили о значении организации на регулярной основе совместных фестивалей, выставок и конкурсов в области литературы и искусства, а также образовательных и научных мероприятий.



На пленарных дискуссиях высказывали предложения об активизации совместной деятельности, направленной на укрепление диалога культур, сохранение исторического наследия и осуществление многосторонних проектов в рамках СНГ. Такие встречи помогают притоку свежих идей и решений, положительно влияющих на все сферы взаимодействия стран Содружества.



По единодушному мнению делегатов, главной задачей остаётся дальнейшее формирование единого культурного, информационного и образовательного пространства, сохранение многовековых духовных связей между народами, поиск более гибких и эффективных форм партнёрства. Особая роль отводится реализации программ под эгидой Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.



По итогам работы форума принята Резолюция, в которой обобщены опыт и результаты совместно проведённых мероприятий, определены приоритетные направления сотрудничества на будущее. Особое внимание уделено принятию мер по формированию общего цифрового гуманитарного пространства знаний на основе национальных электронных архивов по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности, образовательных платформ, оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, объектов научного, культурного и исторического наследия народов.



– По традиции на форуме представили культурную столицу СНГ предстоящего года…



– Да. В 2019 году этот статус достанется нашему городу. Брест примет его в 2019-м неслучайно: здесь сыграло свою роль тысячелетие города.

Международная программа «Культурная столица Содружества» инициирована восемь лет назад, чтобы помочь реализации совместных культурных проектов на территориях стран СНГ. В разные годы культурными столицами СНГ становились российские Ульяновск и Воронеж, украинская Одесса, туркменский Мары, таджикский Куляб и другие города. В нынешнем этот статус присвоили городу Горис в Армении. Главная задача нашей делегации состояла в презентации Бреста.



Солистки исполнили несколько песен, потом я рассказала о нашем городе, мы посмотрели фильм о Бресте, который специально сняли для этого случая. На мой взгляд, мы выступили достойно, не раз слышали слова благодарности от присутствующих.



– Когда планируют открытие культурной столицы СНГ в Бресте и что в нём будет особенного?



– В марте следующего года. К нам в гости приедут представители разных стран, у нас будет возможность познакомиться с их культурой и обменяться энергией, творчеством и вдохновением. Нам есть что показать: многовековая история Бреста нашла своё отражение в памятниках архитектуры, археологии и культуры, мы многого достигли в искусстве.



Из поездки я привезла визитки людей, с которыми мы будем создавать культурную столицу в нашем городе. Будем договариваться со странами, которые приедут на определённые мероприятия: это концерты и международные конференции, семинары. На первом гала-концерте, где нам передадут символ культурной столицы СНГ, будут присутствовать министры культуры всех стран Содружества, большая делегация из Москвы и известные культурные деятели.



– Вы уже начали готовиться к предстоящему событию?



– Уже разработана обширная программа культурных мероприятий на 2019 год: планируется реализация ряда творческих международных проектов с участием стран Содружества. Это будут зрелищно. Мы планируем гала-концерты творческих коллективов, конкурс пианистов, конференцию «Музеи старинных городов», международный форум победителей «Великая Победа, добытая единством». Хотим провести в Бресте хореографический фестиваль, конкурс детского экслибриса, фестиваль хоров мальчиков, конкурс скрипачей, скульптурный пленер «Брест тысячелетний», парад оркестров, семинар библиотек имени Пушкина, выездное заседание правления Библиотечной Ассамблеи Евразии. Будем готовиться к Фестивалю дружбы, на котором наш город запестрит национальными одеждами. Мы должны посмотреть на других и себя показать. Кстати, по итогам научных конференций издадут учебники.



– Сегодня в обществе разное отношение к культуре...



– Недавно председатель горисполкома встретился с населением, было обидно слышать, когда Александр Рогачук пытался рассказать, что у нас в городе делают перед тысячелетием, крик людей: «Не надо нам тысячелетия! Не надо нам праздника!» Понятное дело, проблемы постоянно возникают в жизни, но культура, она же внутри нас. Если её нет, будет хаос. Если семья отдаёт ребёнка, например, на вокал, это уже большой вклад в его воспитание. Культура – это наша жизнь.



– Спасибо за беседу.