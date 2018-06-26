Министр труда Ирина Костевич сегодня в парламенте отчитывалась о том, как был исполнен бюджет фонда соцзащиты в прошлом году. Депутаты поинтересовались повышением пенсионного возраста. Напомним, недавно эта тема выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в Совете Республики. Одно из предложений, которое было озвучено на этой встрече, - поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Позже в Минтруда заявили , что предложения о новом повышении пенсионного возраста не прорабатываются.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ирина Костевич рассказала, что субвенция для балансировки бюджета Фонда в прошлом году составила 520 миллионов рублей.

Ранее министр труда отмечала, что в прошлом году из республиканского бюджета также были возмещены нестраховые расходы бюджета в сумме 718 миллионов рублей.

- Фонд активно работал с должниками. В результате задолженность по платежам в бюджет снизилась почти на 21 миллион рублей. Активно поработали Минская область, Минск, Брестская область. В Витебской области опять проблемы, задолженность выросла, - говорила ранее Ирина Костевич.

При этом сегодня министр отметила в парламенте, что некоторые организации получают льготы, поэтому Фонд недосчитывается большей суммы.

- Льготы субъектам хозяйствования в прошлом году - 640 млн рублей, это возмещение потерянной доходной части - Парк высоких технологий, «Великий камень», сельхозорганизации.

Депутаты поинтересовались у министра вопросом, который очень актуален на фоне новостей из России - дальнейшим повышением пенсионного возраста.

- Глядя на зал, - улыбнулась Ирина Костевич и обратилась к депутатам: - Мужчины, 60 лет - это не возраст.

В зале раздались пусть редкие, но аплодисменты.

- В пенсионной реформе мы прожили только полтора года, - объяснила министр. - Россия говорила об этом 10 лет - и только сейчас подошла. Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда.

Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017 - 2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин - с 60 до 63 лет.