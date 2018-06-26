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Министр труда о повышении пенсионного возраста: "Для мужчины 60 лет — это не возраст"
27.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Министр труда Ирина Костевич сегодня в парламенте отчитывалась о том, как был исполнен бюджет фонда соцзащиты в прошлом году. Депутаты поинтересовались повышением пенсионного возраста. Напомним, недавно эта тема
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Ирина Костевич рассказала, что субвенция для балансировки бюджета Фонда в прошлом году
Ранее министр труда отмечала, что в прошлом году из республиканского бюджета также были возмещены нестраховые расходы бюджета в сумме 718 миллионов рублей.
- Фонд активно работал с должниками. В результате задолженность по платежам в бюджет снизилась почти на 21 миллион рублей. Активно поработали Минская область, Минск, Брестская область. В Витебской области опять проблемы, задолженность выросла, - говорила ранее Ирина Костевич.
При этом сегодня министр отметила в парламенте, что некоторые организации получают льготы, поэтому Фонд недосчитывается большей суммы.
- Льготы субъектам хозяйствования в прошлом году - 640 млн рублей, это возмещение потерянной доходной части - Парк высоких технологий, «Великий камень», сельхозорганизации.
Депутаты поинтересовались у министра вопросом, который очень актуален на фоне
- Глядя на зал, - улыбнулась Ирина Костевич и обратилась к депутатам: - Мужчины, 60 лет - это не возраст.
В зале раздались пусть редкие, но аплодисменты.
- В пенсионной реформе мы прожили только полтора года, - объяснила министр. - Россия говорила об этом 10 лет - и только сейчас подошла. Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда.
Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было
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Министр труда Ирина Костевич сегодня в парламенте отчитывалась о том, как был исполнен бюджет фонда соцзащиты в прошлом году. Депутаты поинтересовались...
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