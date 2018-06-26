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Трое сотрудников одного из сельхозпредприятий Барановичского района подозреваются в злоупотреблении властью

27.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уголовное дело за злоупотребление властью возбуждено в отношении трех должностных лиц одного из сельхозпредприятий Барановичского района. Они подписывали заведомо фиктивные документы на реализацию и покупку молодняка крупного рогатого скота. 

Трое сотрудников одного из сельхозпредприятий Барановичского района подозреваются в злоупотреблении властью

Начальник Барановичского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области Виталий Шимко рассказал подробности:

- Финансовой милицией Барановичей были проведены оперативно-разыскные мероприятия, которые и выявили нарушения. Установлено, что два года, в 2017 и 2018 годах, трое должностных лиц сельхозпредприятия, пытаясь избежать наказания за халатное отношение к работе, злоупотребляя властью, составляли и подписывали заведомо фиктивные акты на реализацию молодняка крупного рогатого скота, а также заставляли работников ферм составлять и подписывать фиктивные заявления на покупку молодняка. В результате с работников удержаны деньги из заработной платы.

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

 
 
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Уголовное дело за злоупотребление властью возбуждено в отношении трех должностных лиц одного из сельхозпредприятий Барановичского района. Они подписывали...
 
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