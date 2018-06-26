Трое сотрудников одного из сельхозпредприятий Барановичского района подозреваются в злоупотреблении властью

Уголовное дело за злоупотребление властью возбуждено в отношении трех должностных лиц одного из сельхозпредприятий Барановичского района. Они подписывали заведомо фиктивные документы на реализацию и покупку молодняка крупного рогатого скота.







Начальник Барановичского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области Виталий Шимко рассказал подробности:



- Финансовой милицией Барановичей были проведены оперативно-разыскные мероприятия, которые и выявили нарушения. Установлено, что два года, в 2017 и 2018 годах, трое должностных лиц сельхозпредприятия, пытаясь избежать наказания за халатное отношение к работе, злоупотребляя властью, составляли и подписывали заведомо фиктивные акты на реализацию молодняка крупного рогатого скота, а также заставляли работников ферм составлять и подписывать фиктивные заявления на покупку молодняка. В результате с работников удержаны деньги из заработной платы.



Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.