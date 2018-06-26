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Трое сотрудников одного из сельхозпредприятий Барановичского района подозреваются в злоупотреблении властью
27.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело за злоупотребление властью возбуждено в отношении трех должностных лиц одного из сельхозпредприятий Барановичского района. Они подписывали заведомо фиктивные документы на реализацию и покупку молодняка крупного рогатого скота.
Начальник Барановичского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области Виталий Шимко рассказал подробности:
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Трое сотрудников одного из сельхозпредприятий Барановичского района подозреваются в злоупотреблении властью
Уголовное дело за злоупотребление властью возбуждено в отношении трех должностных лиц одного из сельхозпредприятий Барановичского района. Они подписывали...
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