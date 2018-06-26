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Лингвистические экспертизы начнут проводить в управлении ГКСЭ по Брестской области

27.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в текущем году начнут проводить лингвистические экспертизы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника ведомства Владимир Жигарь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56762.php

Лингвистические экспертизы начнут проводить в управлении ГКСЭ по Брестской области

"В Государственном комитете судебных экспертиз постоянно анализируется потребность в новых видах исследований. Мы пришли к выводу, что у подразделений органов внутренних дел, Следственного комитета, судов появилась необходимость проведения лингвистических экспертиз. Они решают вопросы наличия оскорблений, клеветы в текстах либо разговорах людей", - отметил Владимир Жигарь. Новым видом экспертиз будут заниматься сотрудники, которые имеют специальное филологическое образование. Сейчас они проходят переподготовку, перенимают опыт коллег из Беларуси и России.

Ранее правоохранителям в этом деле оказывали помощь преподаватели Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина. В год они выполняли не более 50 лингвистических экспертиз. Причем ежегодно в Брестской области регистрируется более 1 тыс. административных правонарушений за клевету или оскорбление. "Потребность в таких экспертизах большая. Думаю, окажем существенную помощь правоохранительным органам в разрешении спорных вопросов. Планируем, что к концу текущего года в нашем управлении будут проведены первые лингвистические экспертизы", - сказал собеседник.

Параллельно в регионе продолжается работа по развитию компьютерно-технических и радиоэлектронных экспертиз. Недавно их начали делать в Барановичах. Был подготовлен соответствующий специалист, закуплена техника. Аналогичная работа проводится в Пинском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз. Такой вид исследований там намерены освоить до начала 2019 года.

 
 
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В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в текущем году начнут проводить лингвистические экспертизы, сообщил...
 
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