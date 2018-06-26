Метро в Минске 3 июля будет работать до 1.30

Подземка в этот день будет работать с 5.00 до 1.30.

На Московской и Автозаводской линиях с 7.30 до 14.00 и с 19.00 до 24.00 интервал будет 3 минуты. 3 июля с 14.00 до 19.00 и 4 июля с 00.00 до 1.00 – интервал составит 5 минут.