Клиент «Беларусбанка» выиграл автомобиль!



Клиенты «Беларусбанка» неоднократно становились победителями национальных рекламных игр. Рекламная игра «Авто от Mastercard.Май» не стала исключением. Счастливым обладателем главного приза игры автомобиля Kia Rio стал Воробей Илья Александрович из города Мозыря.



Торжественная церемония награждения состоялась в автоцентре Kia «Атлант-М на Независимости».



За последние полгода победителями рекламных игр стали уже четыре держателя карточек Беларусбанка.



Рекламные игры, проводимые банком совместно с Mastercard, продолжаются, а значит, у клиентов Беларусбанка всегда есть шанс выиграть и стать счастливым обладателем ценного приза.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мозырянин выиграл автомобиль в рекламной игре от Беларусбанка и Mastercard За последние полгода победителями рекламных игр стали уже четыре держателя карточек Беларусбанка.далее...