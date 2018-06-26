В Минске пройдет велопробег, посвященный борьбе с онкологией. Перекроют полосы двух проспектов

8 июля в Минске впервые пройдет велопробег, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями у женщин. Для велосипедистов перекроют первые полосы на двух главных проспектах столицы — Независимости и Победителей. Присоединиться к мероприятию может любой желающий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Велопробег Ride4women проводится с 2014 года. В этом году он стартует в Таллине 2 июля, впервые пройдет через Минск и завершится в Вене 15 июля.

Основной целью акции является привлечение общественного внимания к здоровью женщин. Известно, что некоторые онкологические заболевания, такие как рак шейки матки (РШМ), у женщин можно предотвратить и даже победить, если каждый из нас будет знать о нем немного больше.

— РШМ возникает более чем у 58 тысяч женщин в Европе, является четвертой по распространенности локализацией и преждевременно уносит более 24 тысяч жизней ежегодно. В Беларуси раком шейки матки каждые два дня заболевают пять женщин. Но если мы будем внимательны к себе, то будем быстрее, чем рак, и он не возникнет никогда у 80% женщин, — рассказывают организаторы мероприятия.



Маршрут велопробега в Минске

С 9.30 участников собирают у Национальной библиотеки, в 10.30 велопробег стартует. Завершится мероприятие концертом у Дворца спорта. Будет работать ярмарка-продажа изделий ремесленников-онкопациентов.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться .