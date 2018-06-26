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Санитарное состояние зон рекреации водных объектов Червеня

27.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Специалистами государственного учреждения «Червенский районный  центр гигиены и эпидемиологии» в период с 18 по 22 июня 2018 года проведен мониторинг всех 3 зон рекреации водных объектов г.Червеня, официально утвержденных для купания решениями органов власти, с целью оценки их санитарного состояния.

Санитарное состояние зон рекреации водных объектов Червеня

Снимок носит иллюстративный характер

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части санитарного состояния территорий пляжей:  несвоевременная очистка контейнеров на пляже участок р.Волма в г.п.Смиловичи  не проведен прокос сорной растительности подъездных путей, не обновлен стенд с информацией для отдыхающих, на пляже «Натальевск» , на территории пляжа мелкий бытовой мусор.  В адрес УП «Червенский ЖКХ» г.Червеня направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

По результатам лабораторных исследований проб воды в зоне купания пляжей «Санаторий Волма», «Натальевск»,  участок р.Волма в г.п.Смиловичи проведенных государственным учреждением «Червенский районный центр гигиены и эпидемиологии»  установлено, что все пробы воды, отобранные  из поверхностных водоемов 19.06.2018г.  соответствуют требованиям Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 г. № 122. Надзор за пляжами будет продолжон до окончания купального сезона.

Наталия СВЯДЫШ, и.о.главного врача ГУ «Червенский РЦГиЭ»

 
 
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Специалистами государственного учреждения «Червенский районный  центр гигиены и эпидемиологии» в период с 18 по 22 июня 2018 года проведен мониторинг всех 3 зон...
 
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