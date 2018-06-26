ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чистота района — дело каждого

27.06.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

В целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и в связи с благоприятными погодными условиями специалистами центра гигиены и эпидемиологии активизирована работа по проведению надзорных мероприятий за объектами, территориями по вопросам наведения порядка и благоустройства по следующим направлениям:

Чистота района — дело каждого

Снимок носит иллюстративный характер

территории (земли) общего пользования, индивидуальной жилой застройки (хранение стройматериалов, песка, дров и т.д.), внутридомовые территории;

территории мест отдыха, расположенные у автодорог, общественных санузлов, автодорожных, железнодорожных вокзалов и прилегающей инфраструктуры (киоски, остановочные пункты и т.д.);

территории гражданских кладбищ;

территории гаражных кооперативов и садоводческих товариществ;

территории промышленных организаций, строительных площадок;

территории иных объектов (торговые, образования, здравоохранения, шахтные колодцы, артскважины и т.д.).

Мониторинг санитарного содержания территорий, проведенный на этой неделе показал:

-не проведен покос сорной растительности по объектам АПК (МТФ д.Ачижа, Бывшая РММ д.Ачижа, вокруг РММ д.Остравы, общественных зданий и сооружений, состоящих на балансе);

-выявлены несанкционированные свалки бытовых отходов, образованные на территории сельскохозяйственных земель ОАО «Запольское» Смиловичского поселкового Совета: (д.Корзуны, Гудовичи, д.Дукорщина, аг.Заполье, д.Шестиснопы, д.Смоговка); ОАО «10 съезд Советов: д.Турец, д.Оточная Слобода, д.Куколевка); ОАО «Валевачи»: (д.Черноградь, д.Ялча).

-не своевременно проводилась очистка контейнеров для ТБО в д.Черноградь , г.п.Смиловичи, урн для сбора мусора на остановочныхпунктах вдоль трассы М4.

Также  при проведении мониторинга  санитарного содержания территорий  санитарной службой в адрес частных домовладельцев выдано 24  предложений об устранении нарушений.

При невыполнении  рекомендаций ч.2 ст.21.14. КоАП РБ «Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов» предусмотрен штраф в размере до 25 БВ, на индивидуального предпринимателяот 10 БВ до 50 БВ, а на юридическое лицоот 20 БВ до 100 БВ.

 Каждый уважающий себя хозяин должен стремится навести порядок возле дома и своей организации, поправить забор, покрасить фасад здания!

Наталия СВЯДЫШ, и.о.главного врача ГУ «Червенский РЦГиЭ»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях обеспечения санитарно—эпидемиологического благополучия населения и в связи с благоприятными погодными условиями специалистами центра гигиены и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мозырянин выиграл автомобиль в рекламной игре от Беларусбанка и Mastercard
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика