Чистота района — дело каждого

В целях обеспечения санитарно—эпидемиологического благополучия населения и в связи с благоприятными погодными условиями специалистами центра гигиены и эпидемиологии активизирована работа по проведению надзорных мероприятий за объектами, территориями по вопросам наведения порядка и благоустройства по следующим направлениям:

территории (земли) общего пользования, индивидуальной жилой застройки (хранение стройматериалов, песка, дров и т.д.), внутридомовые территории;

территории мест отдыха, расположенные у автодорог, общественных санузлов, автодорожных, железнодорожных вокзалов и прилегающей инфраструктуры (киоски, остановочные пункты и т.д.);

территории гражданских кладбищ;

территории гаражных кооперативов и садоводческих товариществ;

территории промышленных организаций, строительных площадок;

территории иных объектов (торговые, образования, здравоохранения, шахтные колодцы, артскважины и т.д.).

Мониторинг санитарного содержания территорий, проведенный на этой неделе показал:

-не проведен покос сорной растительности по объектам АПК (МТФ д.Ачижа, Бывшая РММ д.Ачижа, вокруг РММ д.Остравы, общественных зданий и сооружений, состоящих на балансе);

-выявлены несанкционированные свалки бытовых отходов, образованные на территории сельскохозяйственных земель ОАО «Запольское» Смиловичского поселкового Совета: (д.Корзуны, Гудовичи, д.Дукорщина, аг.Заполье, д.Шестиснопы, д.Смоговка); ОАО «10 съезд Советов: д.Турец, д.Оточная Слобода, д.Куколевка); ОАО «Валевачи»: (д.Черноградь, д.Ялча).

-не своевременно проводилась очистка контейнеров для ТБО в д.Черноградь , г.п.Смиловичи, урн для сбора мусора на остановочныхпунктах вдоль трассы М4.

Также при проведении мониторинга санитарного содержания территорий санитарной службой в адрес частных домовладельцев выдано 24 предложений об устранении нарушений.

При невыполнении рекомендаций ч.2 ст.21.14. КоАП РБ «Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов» предусмотрен штраф в размере до 25 БВ , на индивидуального предпринимателя — от 10 БВ до 50 БВ , а на юридическое лицо — от 20 БВ до 100 БВ .

Каждый уважающий себя хозяин должен стремится навести порядок возле дома и своей организации, поправить забор, покрасить фасад здания!

Наталия СВЯДЫШ, и.о.главного врача ГУ «Червенский РЦГиЭ»