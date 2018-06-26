Стали известны подробности бюджета за 2017 год. Разбираемся, на что Беларусь тратит деньги

Депутат Анна Конопацкая выложила в Facebook отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета ФСЗН за 2017 год. В них указаны расходы и доходы государства по различным статьям: сколько было заложено в бюджет и сколько реально получилось. Разбираемся, откуда в стране берутся деньги и на что правительство их тратит.

Республиканский бюджет

Налоги принесли стране семь миллиардов 235 миллионов долларов, а штрафы – больше 57,5 миллионов долларов.

При этом на содержание органов, обеспечивающих работу президента потрачено больше десяти миллионов долларов, а на налоговиков и финансистов – больше 120 миллионов.

На национальную оборону (это армия с дорогостоящей техникой, массовые учения и парады) потрачено более 500 миллионов, а на суды, милицию, прокуратуру и таможню – уже 900 миллионов.

На сельское хозяйство ушло 316 миллионов – практически в три раза меньше, чем на правоохранителей.

На здравоохранение ушло около 415 миллионов. И судя по последним заявлениям КГБ и прокуратуры – немалая часть из этих денег попала в карманы чиновникам от минздрава в виде откатов и взяток.

На культуру потрачено в два раза меньше, чем на спорт: 42,5 миллиона долларов против 89.

Зато на религиозные вопросы страна отдала больше 840 тысяч, хотя изначально планировалось 481 тысяча долларов.

Расходы на образование оказались даже меньше, чем ожидалось: - около 380 миллионов долларов.

Бюджет ФСЗН

Взносы в бюджет в ФСЗН составили около пяти с половиной миллиардов долларов.

Штрафы принесли в бюджет ФСЗН 4,5 миллиона долларов.

Прочие неналоговые поступления – больше 38 миллионов долларов. Эта статья дохода не расшифровывается (отдельно отмечены только возмещения незаконно полученных сумм – меньше 30 тысяч, и добровольные взносы). То есть вообще непонятно, откуда и каким образом в ФСЗН поступают довольно большие деньги.

На пенсии и соцпособия ушло 4,739 миллиарда долларов.

На выплату пенсий и пособий, выехавшим заграницу и иностранцам, проживающим в Беларуси, потрачено больше 40 миллионов долларов. А это 8.4% от суммы, затраченной на выплату пенсий по стране. К сожалению, непонятно, сколько именно денег переведено заграницу.