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Продолжаются традиционные «прямые линии» с представителями региональной и местной власти

27.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Продолжаются традиционные «прямые линии» с представителями региональной и местной власти30 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем НАРКЕВИЧЕМ. Вопросы можно задать по телефону в Бресте 8-0162-21-31-21.

* * *

30 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович ГУЗИЧ.

* * *

 

28 июня с 9.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-21-92 проведет заведующая сектором труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Светлана Валерьевна ПОЛЕШКО по вопросам соблюдения законодательства в части оплаты труда.

* * *

30 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы Александр Александрович МАРКОВЕЦ.

 
Теги: Брест
 
 
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> 30 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем НАРКЕВИЧЕМ. Вопросы можно задать...
 
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