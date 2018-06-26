Могилевское УКВ-радио поймали в Финляндии

Финский радиолюбитель Ян-Микаэл Нурмэла поймал региональный радиосигнал станции «Радио Могилев», отраженный от ионосферы. Об этом он рассказал в письме на станцию.



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Принимать сигнал из Беларуси ему удалось 17 мая с 11.05 до 11.11 по местному времени на частоте 67.25 мегагерц. «Это стало возможным благодаря способности ионосферы иногда отправлять сигналы обратно на Землю, как зеркало», — пишет радиолюбитель.

«Радио Могилев» вещает в FM-диапазоне на частоте 96.4 МГц, а также в УКВ-диапазоне на частоте 67.25 МГц. При радиотрансляции в УКВ-диапазоне дальность связи составляет около 100 километров. Финский же радиолюбитель поймал сигнал из Могилева, находясь в финской общине Уурайнен — волны прошли более 1200 километров.

Нурмэла рассказал, что ему 29 лет, хобби у него появилось в 9 лет. За это время он получил подтверждения из 149 стран.

«Мне будет очень приятно, если вы сможете подтвердить, правильно ли я расслышал сигнал, шел ли он с вашей башни. Желаю вам всего наилучшего, надеюсь, ваш сигнал будет слышен еще дальше Финляндии», — написал радиолюбитель.