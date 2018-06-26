На аукцион выставили четыре участка под коттеджи всего в 500 метрах от кольцевой

На аукцион 20 июля выставили четыре участка в Каменной Горке. Коммуникации — электричество, газ, водопровод — есть, не хватает только центральной канализации. До МКАД — всего полкилометра. Цены стартуют от 75 тысяч рублей.





Участки в Каменной Горке разыгрывают не в первый раз, пишет Realt.by. Они выделены попарно. Участки № 1 и № 2 (лоты 2 и 3 соответственно) смежные. Площадки - скорее куски леса. Соседи строятся, дорога - не разбитая гравийка.

Площадь первого участка 13,88 сотки, начальная цена — 95 тысяч рублей. Площадь второго надела — 15 соток, начальная цена — 105 тысяч.









Участки № 3 и № 4 (лоты 4 и 5) выделены на пустыре в центре квартала. К земельным наделам можно проехать по условной накатанной дороге. Вокруг жилые дома, некоторые соседи строятся. Земельные наделы ровные, удобные для возведения дома.









Площадь участка № 3 — 12,33 сотки, начальная цена — 85 тысяч рублей. Четвертый участок самый маленький, 10,75 сотки, и стартовая цена его самая низкая, 75 тысяч рублей.

На аукцион на 20 июля повторно выставлены и другие участки под Минском. Чем дальше от кольцевой — тем меньше стоит сотка. Список всех лотов на ближайших торгах — на Realt.by .