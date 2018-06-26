Грецию затопило после сильных дождей

Греция уходит под воду: многие районы затопило после сильных дождей.

Больше всего досталось юго-восточному региону Аттика. Передвигаться по улицам города Мандра можно только вплавь – дороги размыты. Опасно и в других регионах. В муниципалитете Ситония ливни также привели к потопу. Чтобы спасти застрявших автомобилистов, привлекли пожарных. Они же теперь занимаются откачкой воды.