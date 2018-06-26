​Правила выгула животных будут установлены Мингорисполкомом

Проблемы содержания и выгула животных в Минске вынесут на обсуждение горисполкома, сообщает управление городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

Ожидается, что в решении будет оговорена обязанность хозяев убирать отходы жизнедеятельности за своими питомцами.

Депутат Минского горсовета депутатов Олег Аврутин напомнил, что существуют КОТОСы (коллегиальные органы территориального общественного самоуправления), с помощью которых можно формировать общественное сознание. Необходимо, чтобы такими вопросами занимались и сами жители, порицая нарушения и создавая такие условия, при которых владельцы собак убирали бы за своими питомцами.