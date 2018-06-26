Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Александр Лукашенко вручил государственные награды и почётные звания. Гостями Дворца Независимости стали 46 человек, за плечами которых годы упорного труда и безупречной службы.

Орденом «За личное мужество» отмечен начальник криминальной милиции Могилёвской области Александр Васильев. В ноябре прошлого года он добровольно стал заложником у грабителя банка. Его мужество и самопожертвование позволили сначала освободить других людей, а затем и задержать преступника. Орден Почёта из рук Президента получил трёхкратный олимпийский чемпион и лучший борец вольного стиля ХХ столетия Александр Медведь. Несмотря на почтенный возраст, сегодня он продолжает участвовать в подготовке белорусских борцов. Также Глава государства отметил наградами специалистов, которые внесли значительный вклад в разработку военной и специальной техники, развитие здравоохранения, энергетики и науки.

Одновременно с церемонией во Дворце Независимости, госнаграды вручали и во Дворце Республики. Здесь миссию, по поручению Президента, выполнил премьер-министр. Среди награждённых (а здесь их было 160) есть врачи, учёные, учителя, соцработники, аграрии, строители, нефтяники, госслужащие и творческая интеллигенция.