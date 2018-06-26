В Днепре утонул 14-летний подросток

При проведении занятий по академической гребле перевернулась одиночная лодка, находившийся в ней подросток не сумел выплыть и погиб.

Об этом сообщается на сайте Слетственного комитета 27 июня.

Трагедия произошла 26 июня недалеко от гребной базы в акватории реки Днепр. В «Могилевском областном центре олимпийского резерва по гребным видам спорта» проводились занятия по гребле.

В одной из лодок тренировался подросток 14 лет, однако лодка опрокинулась, и парень утонул. Спасатели вытащили ребенка. Следователи выяснили, что он был без спасательного жилета.

По факту его гибели Могилевским СК возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность». Правоохранители выяснили, что должностные лица спортивного учреждения не в достаточной мере проводили инструктажи по технике безопасности и профилактике травматизма, не проверяли наличие у каждого учащегося спасательного жилета.