Белорус победил в беге на 110 м с барьерами на турнире в Дании

Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: БФЛА

Дистанцию белорус преодолел за 13,63 секунды. Вторым финишировал Девон Хилл — 13,72 сек, а бронзовым призером стал Дьюс Картер из Ямайки — 13,79 сек.

В соревнованиях среди женщин в беге на 100 м с барьерами белоруска Руслана Рашкован заняла четвертое место — 13,46 секунды. Победу одержала Рикенетт Стинкамп из ЮАР — 12,99 сек.

Основным международным стартом для белорусских атлетов в этом сезоне станет чемпионат Европы, который с 7 по 12 августа примет Берлин.