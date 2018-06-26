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Администрация Лукашенко запретила Шендеровича
Виктор Шендерович
Российский писатель и публицист Виктор Шендерович не сможет выступить в Беларуси этой осенью, о чем он сообщил в своем Фейсбуке.
"Мои осенние выступления в Беларуси отменяются. Получить для меня концертное разрешение в Администрации президента оказалось делом невозможным", -
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Известному российскому публицисту не выдали гастрольное удостоверение.
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