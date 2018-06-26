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Гендиректор "Би энд Би иншуренс" обвиняется в незаконном предпринимательстве

27.06.2018 13:22 — Разное | Партизан  
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Прокуратурой Минска 25 июня по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении генерального директора ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".

Гендиректор "Би энд Би иншуренс" обвиняется в незаконном предпринимательстве
"Так, с 11 апреля 2018 года Министерством финансов Республики Беларусь прекращено действие лицензии на право осуществления страховой деятельности "Би энд Би иншуренс Ко". Однако в нарушение законодательства в области страхования гендиректор компании организовал работу по дальнейшему привлечению к страхованию автотранспортных средств новых клиентов путем составления и подписания дополнительных соглашений к ранее заключенным страховым полисам", - сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Там отметили, что оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями столицы установлено, что сотрудниками компании осуществлено 294 факта принятия на страхование новых объектов страхования путем внесения изменений и дополнений в действующие и заключенные до приостановления действия лицензии договоры страхования.

"Гендиректор осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, в результате которой нелегально получил доход на сумму свыше Br170 тыс. Теперь ему может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения", - проинформировали в ГУВД.

Как сообщалось, министерство финансов Беларуси 11 апреля 2018 года прекратило действие специального разрешения (лицензии) ОАО "Би энд Би иншуренс Ко", гендиректором которого является Борис Медник.

С момента прекращения действия лицензии "Би энд Би иншуренс Ко" было обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаем возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования.

По данным компании, ее клиентская база насчитывает около 20 тыс. физических лиц и 2 тыс. юридических лиц. Компания занимает 8-ю позицию на рынке страхования, не связанном со страхованием жизни, а также является одним из лидеров рынка среди частных страховщиков.

Акционерами компании являются ОАО "Мозырский НПЗ" (65% акций) и ООО "Транс Евро Консалтинг" (35%).

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратурой Минска 25 июня по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное...
 
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