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Двукратная олимпийская чемпионка по велотреку столкнулась с партнершей и получила тяжелую травму спины
Немецкая трековая велогонщица Кристина Фогель столкнулась с партнершей по сборной во время тренировки и получила серьезные травмы.
Двукратная олимпийская чемпионка уже прооперирована, но о возвращении на трек никто из тренерского штаба сборной говорить не решается.
"Мы очень обеспокоены состоянием Кристины — все выглядит очень плохо", — заявил главный тренер сборной Германии Детлеф Уйбель. Фогель является двукратной олимпийской чемпионкой и 11-кратной чемпионкой мира. В 2009 году она была сбита автомобилем во время велосипедной прогулки, после чего несколько дней провела в коме.
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Двукратная олимпийская чемпионка по велотреку столкнулась с партнершей и получила тяжелую травму спины
Немецкая трековая велогонщица Кристина Фогель столкнулась с партнершей по сборной во время тренировки и получила серьезные травмы.
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