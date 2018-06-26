Двукратная олимпийская чемпионка по велотреку столкнулась с партнершей и получила тяжелую травму спины

Двукратная олимпийская чемпионка уже прооперирована, но о возвращении на трек никто из тренерского штаба сборной говорить не решается.





"Мы очень обеспокоены состоянием Кристины — все выглядит очень плохо", — заявил главный тренер сборной Германии Детлеф Уйбель. Фогель является двукратной олимпийской чемпионкой и 11-кратной чемпионкой мира. В 2009 году она была сбита автомобилем во время велосипедной прогулки, после чего несколько дней провела в коме.



