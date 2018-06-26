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Российского телеведущего накажут за мат в прямом эфире
Телеведущий Артем Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире, с ним уже провели беседу, сообщили в пресс-службе Первого канала.
Инцидент произошел на шоу "Время покажет", одним из ведущих которого является Шейнин. В разгар обсуждения итогов футбольного матча Уругвай - Россия он прибегнул к нецензурному выражению. Напомним, что игра группового этапа чемпионата мира закончилась поражением российской сборной, однако обе команды вышли в плей-офф, передает
Позже телеведущий объяснил свой поступок. По его словам, выражение со значением "идиотизм" вырвалось у него случайно. Шейнин уже принес извинения за бранную речь и заявил о готовности уволиться "хоть завтра", лишь бы у него больше не спрашивали про всякую ерунду (вместо слова "ерунда" телеведущий вновь использовал мат).
Телеведущий не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее во время отдыха в Италии боец Вооруженных сил Украины Валерий Ананьев устроил перепалку с Шейниным.
"Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально. В самом начале знакомства он сказал: "Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил". Человек, которого ослепил праведный гнев, не оперирует словами: "если бы да кабы...", - рассказал он, добавив, что впоследствии украинский военный начал плеваться.
"Я уже лет 45 как не выяснял отношений ни с кем плевками", - заключил телеведущий.
Другой казус случился во время съемки программы "Время покажет". Шейнин и американский гость Майкл Бом бурно обсуждали снятие флагов со зданий российских дипломатических ведомств в США. Журналист из Соединенных Штатов перебил телеведущего, после чего тот набросился на Бома и ударил его по шее.
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Телеведущий Артем Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире, с ним уже провели беседу, сообщили в пресс-службе Первого канала.
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