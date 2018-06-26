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Безвизовый режим с Китаем начнет действовать в течение месяца

27.06.2018 13:10 — Разное | Партизан  
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В течение ближайшего месяца Беларусь вступит в безвизовый режим с Китаем для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщил журналистам в парламенте 27 июня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.

Депутаты в ходе сессии 27 июня ратифицировали белорусско-китайское соглашение о безвизовом режиме.

— Затем соответствующие процедуры пройдут в Совете Республики, и документ будет передан на подпись Президенту. Много времени это не займет, — проинформировал Валерий Воронецкий.

Соглашение было подписано 10 июня 2018 года в г. Циндао. Оно предусматривает, что граждане государства одной стороны, являющиеся владельцами обычных паспортов, могут въезжать, пребывать на территории государства другой стороны без визы сроком не более 30 дней, но не более 90 дней в календарном году.

Граждане двух стран будут осуществлять въезд, выезд или транзит только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска. В то же время стороны договорились оставить за собой право отказать во въезде на свою территорию нежелательному лицу или прекратить пребывание таких лиц в своем государстве без объяснения причин.

В соответствии с соглашением, не позднее чем через 30 дней после его подписания Беларусь и Китай обменяются по дипломатическим каналам образцами обычных паспортов.

— Отношения между Беларусью и Китаем развиваются очень динамично. Это и торгово-экономические связи, и проекты в области культуры, туризма. Ежегодно около 150 миллионов китайцев путешествуют по всему миру. В прошлом году нашу страну посетило около 20 тысяч. Поэтому вступление в силу такого соглашения будет способствовать не только наращиванию туристических потоков, но и развитию торгового сотрудничества, спортивного взаимодействия, — считает глава парламентской комиссии.
 
 
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В течение ближайшего месяца Беларусь вступит в безвизовый режим с Китаем для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщил журналистам в парламенте 27 июня...
 
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