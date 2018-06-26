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Бог наказал? Сельчанин погиб, пытаясь украсть колхозное дизтопливо
Двое работников сельхозпредприятия Кричевского района решили украсть из топливного бака комбайна дизтопливо.
Для этого на мехдворе хозяйства они попытались подсунуть бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить его. Но бревно выскочило в самый неподходящий момент и ударило одного из мужчин по голове.
Напарник с испугу убежал. Скорую для бедолаги вызвал диспетчер предприятия. Несмотря на то, что пострадавший был госпитализирован в местную больницу, врачам спасти мужчину не удалось.
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Двое работников сельхозпредприятия Кричевского района решили украсть из топливного бака комбайна дизтопливо.
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