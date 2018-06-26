Бог наказал? Сельчанин погиб, пытаясь украсть колхозное дизтопливо

Для этого на мехдворе хозяйства они попытались подсунуть бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить его. Но бревно выскочило в самый неподходящий момент и ударило одного из мужчин по голове.





Напарник с испугу убежал. Скорую для бедолаги вызвал диспетчер предприятия. Несмотря на то, что пострадавший был госпитализирован в местную больницу, врачам спасти мужчину не удалось.



