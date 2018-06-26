﻿ Коэффициент к ставке земельного налога снизят до 2. А для некотрых и до 1,5. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коэффициент к ставке земельного налога снизят до 2. А для некотрых и до 1,5

27.06.2018 12:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Повышающий коэффициент к ставке земельного налога в Беларуси планируется снизить с 2,5 до 2, для видов деятельности, связанных с производством и для АЗС - до 1,5.

Об этом ПраймПресс сообщила директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.

Она отметила, что проблематика имущественных налогов неоднократно обсуждалась на заседании рабочей группы при Минфине в рамках корректировки Налогового кодекса.

Бизнес-сообщество изначально настаивало на отмене с 2019 г права местных Советов устанавливать повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога или, в крайнем случае, предлагало его снизить до 1,5. 

«Однако облисполкомы, за исключением Брестского облисполкома, где готовы были снизить повышающий коэффициент до 1,5, выступили однозначно против. Поэтому вопрос был вынесен на уровень первого вице-премьера Василия Матюшевского», - рассказала Тарасевич.

Свою позицию об отмене повышающего коэффициента к взиманию имущественных налогов бизнес-сообщество аргументировало тем, что сейчас в таком коэффициенте нет необходимости, так как в стране уже сформирована кадастровая оценка земли. 

«Однако учитывая то обстоятельства, что местные органы власти уже сформировали свои бюджеты с учетом имущественных налогов, представители бизнес-сообщества пошли на компромисс и согласились на снижение коэффициента до 2. За исключением обрабатывающих видов деятельности, к которым отнесен также автозаправочный бизнес, – для них предлагается установить коэффициент 1,5 в целях стимулирования производственной деятельности», - отметила Тарасевич.

По ее словам, поскольку с таким подходом согласились все члены рабочей группы, в том числе представители Минфина, МНС и других министерств, «есть надежда, что этот вариант будет принят».


Как сообщалось ранее, завершить кадастровую оценку земель по всем пяти видам функционального использования в Беларуси планируют к ноябрю 2018 г. 

К ним относится «жилая многоквартирная зона», «жилая усадебная зона, садоводческие товарищества и дачные кооперативы», «рекреационная зона», «общественно-деловая зона» и «производственная зона». Уже завершены работы по определению кадастровой стоимости земель и земельных участков по виду функционального использования земель «общественно-деловая зона» и сейчас продолжаются работы по определению кадастровой стоимости земель по виду функционального использования «производственная зона».

Использование результатов кадастровой оценки по виду функционального использования земель «общественно-деловая зона» для целей налогообложения будет возможно с 1 января 2019 г при условии внесения результатов кадастровой оценки в регистр стоимости земель, земельных участков до конца 2018 г.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышающий коэффициент к ставке земельного налога в Беларуси планируется снизить с 2,5 до 2, для видов деятельности, связанных с производством и для АЗС - до 1,5.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мозырянин выиграл автомобиль в рекламной игре от Беларусбанка и Mastercard
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика