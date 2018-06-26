Коэффициент к ставке земельного налога снизят до 2. А для некотрых и до 1,5

ПраймПресс сообщила директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич. Об этомсообщила директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.





Она отметила, что проблематика имущественных налогов неоднократно обсуждалась на заседании рабочей группы при Минфине в рамках корректировки Налогового кодекса.





Бизнес-сообщество изначально настаивало на отмене с 2019 г права местных Советов устанавливать повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога или, в крайнем случае, предлагало его снизить до 1,5.





«Однако облисполкомы, за исключением Брестского облисполкома, где готовы были снизить повышающий коэффициент до 1,5, выступили однозначно против. Поэтому вопрос был вынесен на уровень первого вице-премьера Василия Матюшевского», - рассказала Тарасевич.





Свою позицию об отмене повышающего коэффициента к взиманию имущественных налогов бизнес-сообщество аргументировало тем, что сейчас в таком коэффициенте нет необходимости, так как в стране уже сформирована кадастровая оценка земли.





«Однако учитывая то обстоятельства, что местные органы власти уже сформировали свои бюджеты с учетом имущественных налогов, представители бизнес-сообщества пошли на компромисс и согласились на снижение коэффициента до 2. За исключением обрабатывающих видов деятельности, к которым отнесен также автозаправочный бизнес, – для них предлагается установить коэффициент 1,5 в целях стимулирования производственной деятельности», - отметила Тарасевич.





По ее словам, поскольку с таким подходом согласились все члены рабочей группы, в том числе представители Минфина, МНС и других министерств, «есть надежда, что этот вариант будет принят».









Как сообщалось ранее, завершить кадастровую оценку земель по всем пяти видам функционального использования в Беларуси планируют к ноябрю 2018 г.





К ним относится «жилая многоквартирная зона», «жилая усадебная зона, садоводческие товарищества и дачные кооперативы», «рекреационная зона», «общественно-деловая зона» и «производственная зона». Уже завершены работы по определению кадастровой стоимости земель и земельных участков по виду функционального использования земель «общественно-деловая зона» и сейчас продолжаются работы по определению кадастровой стоимости земель по виду функционального использования «производственная зона».





Использование результатов кадастровой оценки по виду функционального использования земель «общественно-деловая зона» для целей налогообложения будет возможно с 1 января 2019 г при условии внесения результатов кадастровой оценки в регистр стоимости земель, земельных участков до конца 2018 г.