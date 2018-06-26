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Ростов-на-Дону и Минск стали побратимами

27.06.2018 12:52 — Разное | Интерфакс  
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Ростов-на-Дону и Минск подписали договор об установлении побратимских связей, сообщает пресс-служба администрации города.

"Торгово-экономическое сотрудничество занимает первую строчку в списке возможных направлений взаимодействия Ростова и Минска, Ростовской области и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В 2017 году власти Ростова-на-Дону приобрели у республики 75 низкопольных автобусов МАЗ-203069 большой вместимости на дизельном топливе. Постоянная область экспорта - сельхозпродукция, текстиль и химическая продукция.

В первом квартале 2018 года суммарный товарооборот предприятий Ростовской области с предприятиями Беларуси составил $36 млн.

Власти Ростова-на-Дону намерены реализовать с Минском проекты в сфере управления городским хозяйством, организовать сотрудничество средних и высших учебных заведений, проводить спортивные мероприятия, фестивали и ярмарки.

Председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина отметила, что Минск славится своей чистотой и благоустройством, а в 2011-2015 годах в столице Беларуси реализована программа строительства и реконструкции парков, скверов и бульваров. В связи с этим Ростов-на-Дону может перенять опыт в части реализации программы по формированию комфортной городской среды.

Ростов-на-Дону имеет 13 городов-побратимов и 6 городов-партнеров, в числе которых есть белорусский город Гомель.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ростов-на-Дону и Минск подписали договор об установлении побратимских связей, сообщает пресс-служба администрации города. "Торгово-экономическое сотрудничество...
 
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