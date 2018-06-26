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Штаб сборной Беларуси по баскетболу объявил состав на отборочные матчи ЧМ

27.06.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Тренерский штаб сборной Беларуси по баскетболу во главе с Александром Крутиковым объявил состав на отборочные матчи чемпионата мира с Черногорией и Испанией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации баскетбола.


Фото: БФБ

В состав вошли: центровые Артем Параховский, Александр Семенюк; защитники Кирилл Ситник, Александр Кудрявцев, Сергей Вабищевич, Виталий Лютыч, Девон Саддлер, Алексей Тростинецкий; нападающие Евгений Белянков, Никита Мещеряков, Дмитрий Полещук, Максим Салаш.

Белорусские баскетболисты на этой неделе сыграют два гостевых матча в квалификации чемпионата мира 2019 года: 28 июня в 22.00 в Никшиче подопечные Александра Крутикова выйдут на паркет против черногорцев, a 1 июля в 19.30 соперниками в Малаге станут испанцы.

Телеканал «Беларусь 5» покажет обе встречи в прямом эфире.

После четырех матчей сборная Беларуси занимает четвертое место в группе «А», в активе команды 5 очков. Лидируют испанцы, на счету которых 4 победы в четырех матчах.

 
 
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Штаб сборной Беларуси по баскетболу во главе с Александром Крутиковым объявил состав на отборочные матчи чемпионата мира с Черногорией и Испанией.
 
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