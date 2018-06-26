Китайская JAC начала продажи электромобиля стоимостью менее 10 000 долларов

Компания JAC у себя на родине начала продажи бюджетного электрического хетчбэка iEV6E, который будет предлагаться сразу в двух вариантах исполнения.





Создана новинка с довольно своеобразным дизайном на основе уже продающегося электропаркетника iEV7S, но отличается от него более скромными габаритами — от носа от хвоста у iEV6E насчитывается всего 3,69 м, колесная база составляет 2,39 м. Заявленный дорожный просвет у электрокара — 18 см.





Кроме стандартной версии на выбор доступен «оспортивленный» вариант, у которого совсем иное оформление передней части — у такого iEV6E другой бампер, декоративная заглушка и головная оптика. В салоне обеих версий электромобиля — виртуальная «приборка» с оригинальной графикой и мультимедиасистема с семидюймовым сенсорным экраном и поддержкой сервиса Baidu Carlife.





Что касается технической части, то в движение iEV6E приводит электромотор, развивающий 68 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента (у версии Sport на 15 Нм больше). Тяговая батарея — емкостью 29,2 кВтч или 41,5 кВтч, поэтому заявленный пробег на одной зарядке не одинаковый: 255 км у стандартной версии и 310 км у «спортивной». Максимальная скорость у электрохетчбэка JAC достигает 110 км/ч.





В Китае базовый iEV6E стоит 9040 долларов в пересчете, но это с учетом госсубсидий. Исполнение Sport на 911 долларов дороже.