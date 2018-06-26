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В тайской плавучей деревне сделали футбольное поле

27.06.2018 13:54 — Разное | ОНТ  
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Необычное футбольное поле организовали в тайской плавучей деревне.

Здесь нет места, чтобы играть в мяч, но есть большое желание. И решение нашли – площадку установили прямо на воде. Идею взяли из устройства плавучих ферм. Теперь здесь проходят настоящие тренировки, которые уже приносят плоды. Участники местной команды не раз становились победителями чемпионатов страны. 

 
 
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​Необычное футбольное поле организовали в тайской плавучей деревне.
 
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