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В тайской плавучей деревне сделали футбольное поле
Необычное футбольное поле организовали в тайской плавучей деревне.
Здесь нет места, чтобы играть в мяч, но есть большое желание. И решение нашли – площадку установили прямо на воде. Идею взяли из устройства плавучих ферм. Теперь здесь проходят настоящие тренировки, которые уже приносят плоды. Участники местной команды не раз становились победителями чемпионатов страны.
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Необычное футбольное поле организовали в тайской плавучей деревне.
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