В тайской плавучей деревне сделали футбольное поле

Необычное футбольное поле организовали в тайской плавучей деревне.

Здесь нет места, чтобы играть в мяч, но есть большое желание. И решение нашли – площадку установили прямо на воде. Идею взяли из устройства плавучих ферм. Теперь здесь проходят настоящие тренировки, которые уже приносят плоды. Участники местной команды не раз становились победителями чемпионатов страны.