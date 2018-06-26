Сотрудники милиции перейдут на усиленное несение службы со 2 июля

На усиленный вариант несения службы перейдут сотрудники милиции в период со 2 по 4 июля в связи с празднованием Дня Независимости, сообщают в отделе массовых мероприятий управления охраны правопорядка МВД.

Места массовых гуляний возьмут под усиленный контроль. В наиболее многолюдных местах будет осуществляться пропускной режим.

Площадки, на которых будут проходить главные празднования, будут обследованы саперами. Для досмотра граждан на входах будут оборудованы пункты досмотра.

В празднике не смогут участвовать лица в нетрезвом состоянии, и при досмотре будут изыматься запрещённые предметы и вещества. Их перечень будет находиться у контрольно-пропускных пунктов.

Минская ГАИ с утра 3 июля ограничит движение на время прохождения техники, участвующей в параде, а также вечером возле стелы «Минск – город-герой».