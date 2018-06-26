|
Камбербэтч "облысел" ради фильма о выходе Великобритании из Евросоюза
Звезда «Шерлока», 41-летний Бенедикт Камбербэтч, снимается в политической драме под рабочим названием «Брекзит». Фильм посвящен референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза. Ради роли директора агитационной кампании Доминика Каммингса актер заметно изменился.
Как
Сюжет телефильма сфокусируется на деятельности группы политиков — лидеров движения Vote Leave, которые использовали все технологии, чтобы убедить граждан Соединенного Королевства проголосовать за выход из Евросоюза. Драма снимается по книге бывшего финансового спонсора британской Партии независимости Аррона Бэнкса. Книга «Плохие парни Брекзита» представляет собой дневник Бэнкса, в котором он описывает события, случившиеся перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС.
Британцы высказались
Дата премьеры фильма пока неизвестна.
Читайте также
***
23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где появилась возможность получить бесплатно 20 билетов на
Розыгрыш продлится до 29 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бенедикт Камбербэтч снимается в политической драме под рабочим названием "Брекзит", посвященной референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)