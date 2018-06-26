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Камбербэтч "облысел" ради фильма о выходе Великобритании из Евросоюза

27.06.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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Звезда «Шерлока», 41-летний Бенедикт Камбербэтч, снимается в политической драме под рабочим названием «Брекзит». Фильм посвящен референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза. Ради роли директора агитационной кампании Доминика Каммингса актер заметно изменился.


Фото: denofgeek.com

Как пишет kino.mail.ru, для съемок гримеры «проредили» густые волосы Камбербэтча. Теперь актер выглядит лысеющим мужчиной средних лет и стал похож на своего героя.

Сюжет телефильма сфокусируется на деятельности группы политиков — лидеров движения Vote Leave, которые использовали все технологии, чтобы убедить граждан Соединенного Королевства проголосовать за выход из Евросоюза. Драма снимается по книге бывшего финансового спонсора британской Партии независимости Аррона Бэнкса. Книга «Плохие парни Брекзита» представляет собой дневник Бэнкса, в котором он описывает события, случившиеся перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС.

Британцы высказались за выход из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года. Камбербэтч был в числе 300 деятелей культуры, которые еще до голосования подписали петицию в адрес политиков с призывом сохранить для страны членство в ЕС.

Дата премьеры фильма пока неизвестна.

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23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где появилась возможность получить бесплатно 20 билетов на фестиваль белоруской рок-музыки «Наш дзень!». 30 июня на территории музея народной архитектуры и быта под Минском выступят Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич и другие.

Розыгрыш продлится до 29 июня.

 
 
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Бенедикт Камбербэтч снимается в политической драме под рабочим названием "Брекзит", посвященной референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза.
 
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