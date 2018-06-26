Как вернуть любимой паре обуви первозданный вид: уход за замшей



Замшевая обувь хороша многими качествами: она и мягкая, и красивая, и удобная. Именно поэтому так и притягивает взгляд, когда мы посещаем магазины обуви . Но есть с замшей и одна сложность — уход. Чтобы ваша любимая пара радовала как можно дольше, нужно правильно почистить замшевую обувь.

Применяем специальные средства





Купив обувь из замши, сразу приобретите аэрозоль для защиты изделий и щетку для чистки. Часто продавцы-консультанты сами рекомендуют это дополнение, рассказывают о секретах их применения. При покупке новой пары примерьте ее дома, удалите пыль или грязь, если таковые успели появиться. После этого нанесите водоотталкивающее средство. Сделайте это в 3 слоя. Каждый последующий наносите после того, как высох предыдущий. Образовавшаяся защитная пленка будет защищать от промокания и препятствовать впитыванию грязи.

Чистим намокшую замшевую обувь





Если случилось так, что замшевая обувь намокла под дождем, сначала тщательно ее просушите. Категорически не допускается чистка мокрых изделий: это приведет к размазыванию грязи.

Сначала высушите обувь на колодке (если она есть) или наполните изделие бумагой. Для светлых моделей выбирают туалетную бумагу или салфетки светлого цвета. Для ускорения процесса высыхания 2-3 раза замените бумагу. Не разрешается ставить обувь на обогреватели, батареи: это может привести к деформации, поэтому лучше не рисковать и поставить пару в метре от источника тепла.

Когда обувь просохла, очистите туфли, сапоги или мокасины жесткой щеткой, имеющей резиновую поверхность.

Выбираем щетку для замшевой обуви





Почистить замшевую обувь важно правильным инструментом. Щетка должна иметь щетину с обеих сторон, на одной — зубчики из каучука или резины, на второй — металлическая «щетина» или натуральные ворсинки.

Применяя резиновую часть инструмента, поднимается ворс, устраняются засаленности, а металлическая «щетина» и ворс помогает в чистке засохших загрязнений. Не нажимайте на щетку с усилием, работайте аккуратно.

Часто покупают модели щеток с боковым колесиком, оно очистит рант, уберет грязь со швов. При отсутствии специального инструмента для очистки используются канцелярские резиновые ластики. Благодаря адсорбционным качествам они тоже справляются с загрязнениями.

Устраняем въевшиеся пятна





Жирные пятна — проблема, с которой можно бороться с помощью разных подручных средств. Активно используются каучуковые или резиновые зубцы, подходит ластик. Чтобы жир впитался, посыпьте загрязненный участок тальком, потом почистите жесткой частью щетки.

При сильных загрязнениях часто применяются домашние способы:

нагрейте чайник или вскипятите воду в кастрюле. Подержите туфлю над паром 1 минуту. Не допускайте полного намокания вещи, а только легкого увлажнения. Обработайте поверхность резиновой щеткой;

возьмите стакан, влейте туда немного жидкого мыла, теплой воды, 1 ст. л. нашатырного спирта. Соедините компоненты до образования пены. Нанесите полученную смесь на обувь, применяя хлопковую тряпку или губку для мытья посуды. Особенно тщательно обработайте пятна. Затем обработайте загрязненную поверхность водой с добавлением уксуса, которого нужно совсем немного.

Советы по уходу за замшей на каждый день





Выделяют еще несколько советов, как почистить замшевую обувь. Для удаления грязи водите щеткой в одном направлении, если устраняете потертости — туда-сюда.

Для восстановления цвета используйте аэрозольный тип красок для замши, а также специально предназначенные кремы. Для обуви разного цвета используйте разные щетки.

После обработки поверхности рекомендуется 20-30 минут не выходить на улицу. Это способствует созданию надежного защитного слоя, противостоящего пыли и воде.

Даже если вы знаете секреты, как почистить замшевую обувь, для сохранения туфель, сапожек в идеальном состоянии максимально длительное время, носить их предпочтительно в ясную погоду и не ходить по лужам. Купить все необходимое для чистки вы можете прямо из дома: выбирайте интернет магазин обуви в каталоге TAM.BY.