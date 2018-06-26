Милиция переходит на усиленный режим работы со 2 по 4 июля

МВД сообщает о переходе на усиленный вариант несения службы.

По словам начальника отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Владимира Станилевича, на празднование Дня Независимости места массовых мероприятий правоохранители возьмут под усиленный контроль, передает БЕЛТА .

«Территория проведения массовых мероприятий предварительно обследуется саперно-пиротехническими группами на предмет обнаружения запрещенных предметов. Для досмотра граждан и их вещей планируется организовать работу максимально возможного количества контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительных пунктов пропуска для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с малолетними детьми», - проинформировал начальник отдела.

Будет введен пропускной режим, запрещенные предметы и вещества будут изыматься, а лицам в состоянии алкогольного опьянения запретят находиться в местах праздничных мероприятий.