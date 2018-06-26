Замминистра транспорта: гродненский аэропорт ведет переговоры с лоукостами

Невероятные и от этого еще более приятные новости: в Беларуси кто-то ведет серьезные переговоры с лоукостами. Кроме «Минска-2», который видеть у себя не хочет бюджетные авиакомпании, аэропорт есть в каждом областном городе. Вот только они все больше по чартерам, а на ночь в здании выключают свет, закрывают двери на амбарный замок и жизнь там останавливается до утра. Чем простаивать – звали бы к себе лоукосты. Это в любом случае и быстрее, и выгоднее, чем ехать в Вильнюс, Киев или Любин с Варшавой.

Но все может поменяться: замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович рассказал TUT.BY, что гродненский аэропорт сейчас рассматривается в ведомстве для привлечения лоукостов. «Белаэронавигация» уже ведет переговоры с европейскими перевозчиками. «Есть протокол о намерениях, есть подписанные документы, в том числе и с польскими компаниями, с AirBaltic ведем переговоры — возможно, получится», – уточнил чиновник.

Когда и какой будет результат, пока что неизвестно. Но со стороны минтраспорта проблем быть не должно: «Мы со своей стороны, как авиационные власти разрешительные документы готовы выдать».