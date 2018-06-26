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Барби будет учить детей программированию
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Дети учатся, играя. Притом такой способ получения новых знаний приятней, чем зубрежка. Теперь основы программирования можно будет дать вместе с куклой: компания Mattel в партнерстве с образовательной платформой для детей Tynker выпустила Barbie, которая будет «учить» ребенка,
Новая кукла стала инженером робототехники. В комплекте к игрушке идет набор образовательных программ. Целевая аудитория: дети детсадовского и начального школьного возраста. С помощью игры их будут учить основам логики, решению задач и основам программирования.
«Очень важно, чтобы все дети имели возможность изучить возможности STEM-образования. Новая программа Tynker и Barbie является важным инструментом для того, чтобы рассказать о них детям разных возрастов, а заодно и обучить азам разработки», — говорит CEO Tynker Кристина Ведати.
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