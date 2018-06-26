Ряды минского «Динамо» пополнил 27-летний полузащитник из Хорватии — Динко Треботич, сообщает официальный сайт клуба.



Динко Треботич. Фото: dinamo-minsk.by

Воспитанник академии хорватского «Хайдука» кроме команды из Сплита на своей родине защищал цвета клубов «Славен», «Загреб» и «Локомотива». За плечами Динко имеется и легионерский опыт: венгерский «Видеотон», норвежский «Фредерикстад» и израильский клуб «Бней Иегуда».

В 2013 году, выступая за «Локомотиву», Треботич провел два полных матча квалификации Лиги Европы против минского «Динамо». Минчане в том противостоянии были сильнее.

В сезоне-2017/2018 Динко выступал за хорватский «Славен» и принял участие в 28-ми матчах, в которых набрал пять результативных баллов (2+3).



Динко Треботич. Фото: dinamo-minsk.by

Сыграть за «Динамо» Треботич сможет только после 19 июля, когда откроется летнее трансферное окно. В составе минского клуба он будет выступать под номером 18.