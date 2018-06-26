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Хорватский полузащитник пополнил минское "Динамо"
Ряды минского «Динамо» пополнил 27-летний полузащитник из Хорватии — Динко Треботич, сообщает официальный
Воспитанник академии хорватского «Хайдука» кроме команды из Сплита на своей родине защищал цвета клубов «Славен», «Загреб» и «Локомотива». За плечами Динко имеется и легионерский опыт: венгерский «Видеотон», норвежский «Фредерикстад» и израильский клуб «Бней Иегуда».
В 2013 году, выступая за «Локомотиву», Треботич провел два полных матча квалификации Лиги Европы против минского «Динамо». Минчане в том противостоянии были сильнее.
В сезоне-2017/2018 Динко выступал за хорватский «Славен» и принял участие в 28-ми матчах, в которых набрал пять результативных баллов (2+3).
Сыграть за «Динамо» Треботич сможет только после 19 июля, когда откроется летнее трансферное окно. В составе минского клуба он будет выступать под номером 18.
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Воспитанник академии хорватского "Хайдука" защищал также цвета клубов "Славен", "Загреб" и "Локомотива". За плечами Динко имеется и легионерский опыт.
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