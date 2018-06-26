​Уголовное дело завели против гендиректора «Би энд Би иншуренс Ко»

Генерального директора страхового общества обвиняют в незаконной предпринимательской, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

С 11 апреля Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности компании«B & B Insurance Co». Однако гендиректор продолжал привлекать к страхованию автотранспортные средства новых клиентов, составлял и подписывал дополнительные соглашения к ранее заключенным полисам. Мужчине нелегально удалось получить доход, превышающий 170 тысяч рублей. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

В отношении генерального директора «B and B Insurance Co» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).