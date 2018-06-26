В Польше отменили уголовное наказание за обвинения в холокосте

Нижняя палата польского парламента приняла поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту.

288 депутатов поддержали поправки, 25 были против, пятеро воздержались. Напомним, ранее закон предполагал наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до трёх лет за заявления о вине польского народа или государства в холокосте.