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В Польше отменили уголовное наказание за обвинения в холокосте
Нижняя палата польского парламента приняла поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту.
288 депутатов поддержали поправки, 25 были против, пятеро воздержались. Напомним, ранее закон предполагал наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до трёх лет за заявления о вине польского народа или государства в холокосте.
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Нижняя палата польского парламента приняла поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к...
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