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Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке
Медведица с полуторагодовалым медвежонком попали в объектив камеры, установленной в Южно-Камчатском заказнике.
Видеоловушка в окрестностях Курильского озера сработала на движение животных. Медведица прошла мимо, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, заглянул в объектив.
Всего в заповеднике установлено более 20 камер-ловушек. Это видео стало первым, полученным с этой охраняемой территории.
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Медведица с полуторагодовалым медвежонком попали в объектив камеры, установленной в Южно-Камчатском заказнике.
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