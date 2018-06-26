Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке

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Медведица с полуторагодовалым медвежонком попали в объектив камеры, установленной в Южно-Камчатском заказнике.

Видеоловушка в окрестностях Курильского озера сработала на движение животных. Медведица прошла мимо, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, заглянул в объектив.

Всего в заповеднике установлено более 20 камер-ловушек. Это видео стало первым, полученным с этой охраняемой территории.