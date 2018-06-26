Сказать дружно: «нет»!

В Октябрьском общественно-культурном центре на текущей неделе прошло познавательное мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Именно в этот день, отмечаемый во многих странах мира 26 июня, на широком уровне поднимаются проблемы, связанные с большим социальным злом – употреблением и незаконным оборотом наркотических веществ и, соответственно, вытекающими отсюда негативными последствиями, пагубными как для общества, так и для конкретного человека в отдельности. Обстоятельный разговор на данную тему состоялся уже по традиции в Октябрьском общественно-культурном центре (бывшем кинотеатре имени Бумажкова), куда были приглашены представители учащейся молодежи – отличники учебы и активные общественники из первой и второй горпоселковых школ и районной гимназии, а также ученики 10-х классов, которые в настоящее время трудятся в составе школьных студотрядов по линии районного комитета ОО «БРСМ» в райпотребобществе и КЖУП «Октябрьское».

Почему собрались здесь именно старшеклассники, понятно: наркомания как раз-таки начинает давать свои «всходы» преимущественно среди совсем юных людей по причине их излишнего любопытства, «подсказки» со стороны более опытных сверстников, ложного стремления казаться выше, «круче» остальных посредством потребления наркотических веществ. К сожалению, лет 20-25 назад наш Октябрьский удерживал одно из лидирующих мест в области по увлечению наркоманией в молодежной среде. И приходится признать, что из тех первых наркоманов начала 90-х до сегодняшнего дня дожили единицы – остальные уже ушли из жизни совсем молодыми людьми, основательно подорвавшими здоровье и утратившими иммунитет к болезням, что и было спровоцировано пагубным пристрастием. Как отметил присутствующий на встрече врач-нарколог Октябрьской ЦРБ Петр Бирулин, в настоящее время на учете в медучреждении состоят двое октябричан, увлекающихся еще с тех давних пор наркотиками-опиатами, и трое токсикоманов, уличенных во вдыхании паров клея. Несовершеннолетних среди них нет. Пресекались и единичные случаи употребления так называемых спайсов среди учащихся местного профессионального лицея (к слову, не из числа октябричан) – они уже сняты с учета. Кроме медицинских аспектов, в частности, какой огромный вред наносит организму, тем более, неокрепшему, увлечение наркотиками, Петр Владимирович обратил внимание юной аудитории и на прочие последствия уже социального плана для тех, кто находится на профилактическом и диспансерном учетах райбольницы – дополнительных сложностей по факту срочной военной службы, проблем с трудоустройством (в силовые структуры, например, с таким диагнозом дорога закрыта), получением водительских прав и так далее. Не говоря уже об ужесточении уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, за что предусмотрены длительные сроки лишения свободы. Стоит задуматься…

И в наглядное подтверждение вышесказанному для юных участников встречи были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о последствиях (вплоть до летального исхода) употребления наркотиков среди совсем молодых людей и призывающие сделать свой твердый выбор в пользу собственного здоровья, таланта и красоты.

Юрий Касперович.

Фото автора.