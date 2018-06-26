Покататься на коньках на льду «Минск-Арены» можно будет по случаю празднования 80-летия белорусского пломбира в рамках фестиваля «Краіна марозіва», который состоится 30 июня в столице.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы попасть на каток, нужно захватить свои коньки и предварительно получить один из 300 бесплатных билетов на сайте организаторов фестиваля . Всего запланировано три сеанса по полчаса: в 19.00, 19.40 и 20.20.

Отметим, что лед главного хоккейного стадиона Беларуси впервые откроют для массового катания. Ранее здесь проходили только спортивные соревнования и тренировки, клубные мероприятия с участием болельщиков минского «Динамо».

Кроме того, на площадке перед «Минск-Ареной» с 14.00 до 21.00 будет работать тематический парк развлечений, где состоятся соревнования «Пломбириада-80». Тут соорудят снежную гору, можно будет сыграть в снежки или летний керлинг.

— Чемпионат по метанию снежков в гигантские мишени станет незабываемым событием нашего праздника, — уверен Максим Журович, организатор фестиваля. — Снег будет самым настоящим, очень холодным, поэтому советую тем, кто собирается участвовать, брать с собой варежки.

В программу «Пломбириады» также включены стритбол, пляжный волейбол, пинг-понг на шесть игроков одновременно, большой твистер, стрельба из мега-рогатки, игры в резиночки и классики, настольные игры. Пройдут мастер-классы для детей и взрослых, состоятся выступления по уличным танцам. На главной сцене фестиваля выступят белорусскоязычные группы Akute, Shuma, «Разбітае сэрца пацана» и «Маланка Оркестр».

Гостей фестиваля мороженого ждет еще один сюрприз — более 30 тысяч пачек пломбира. Получить мороженное можно будет за успехи в состязаниях. За победу в каждом из них будут выдаваться купоны. Пять купонов удастся обменять на пачку мороженого.