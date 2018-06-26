|
Случчанин Павел Былинович: от директора до уборщицы – о реальной средней зарплате в Слуцком районе
27.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Ежемесячно Национальный статистический комитет публикует оперативные данные о средних зарплатах по республике, областям и районам. Эта информация выходит в прессе и неизменно вызывает в соцсетях шквал негодования.
И как тут не возмутиться, если нам рассказывают о постоянном росте доходов и средней зарплате почти в 800 рублей, а подавляющее большинство населения таких денег попросту не держало в руках?
Грубо говоря, Нацстат и СМИ нас не обманывают. Весь фокус заключается в том, как считать зарплаты и подавать информацию. В этом контексте статистика и история — проститутки — они всегда ложатся под власть имущих и подаются под разными соусами.
Случчанин Павел Былинович
Ниже мы приводим его текст с незначительными уточнениями.
Например, если 1000 твоих соседей получает по 50, а один условный гражданин получает 50100, то ваша средняя зарплата будет 100. Среднее арифметическое — именно так и считают средние зарплаты, уточняет Павел.
Отсюда понятно, что увеличение доходов у одного высокооплачиваемого представителя группы увеличивает средний показатель всей группы, что и делает среднее арифметическое заработной платы не объективным показателем для оценки справедливости распределения доходов общества.
Мы не учитываем тот факт, что наша средняя зарплата — это не только среднее арифметическое заработной платы всех, но и рассчитывается она из номинальных начислений.
Номинальное начисление — это та сумма, которая отображается в расчетном листке перед тем, как от неё начнут отнимать отчисление в виде налогов, страхования, и так далее. То есть наша средняя арифметическая зарплата рассчитывается не из тех денег, которые вы получаете на руки, а из начисленной заработной платы до вычета взносов.
Нас, граждан, эта ситуация слегка вводит в диссонанс. Потому что нам правильно не объяснили, из чего считается и для чего. Можно сказать, что это обоюдная вина.
Номинально начисленная средняя заработная плата хорошо подходит для макроэкономистов, статистики и аналитиков — для того чтобы делать анализ взаимосвязей и тенденций, она помогает прогнозировать.
Но арифметическая зарплата подается так, как будто это располагаемый доход в среднем по стране. Это не так.
На что обратить внимание? Медианная зарплата, модальный показатель и Коэффициент Джини
Как говорилось ранее, большинство из нас оперируют показателем средней арифметической зарплаты. Математически она верна и объективно отражает состояние экономики, но она не отражает состояние внутри общества по цензу покупательной способности. И, соответственно, не отражает реального благосостояния и справедливого распределения.
Есть ещё медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в середине зарплатного ряда и делит его на две равные части. То есть, это своего рода зарплата абсолютного среднего человека, когда одна половина населения получает меньше него, а вторая половина больше него. У нас это примерно минус 20-25% процентов от средней арифметической, утверждает Павел.
По информации из открытых источников, в ноябре-2017 медианная зарплата в среднем по стране составила 635,4 BYN, или 75,9% от средней по Белстату. Ради интереса посчитаем по Слуцкому району.
Номинальная начисленная средняя зарплата
Модальный показатель — так называется средний доход, который наиболее часто встречается в данном регионе, области или группе населения. К слову, модальная зарплата за ноябрь-2017 составила 443,4 BYN, или 53% от официальной средней.
А коэффициент Джини отражает справедливость распределения доходов в обществе — чем ближе он к 0, тем справедливее общество. Чтобы вы яснее представляли, то в нём сравнивается уровень дохода 10% беднейших, с 10% богатейших в обществе. В Беларуси, по данным ПРООН, коэффициент Джини в 2016 году был порядка 30%, что в целом характерно для относительно низкого расслоения общества по доходам.
Думайте сами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежемесячно Национальный статистический комитет публикует оперативные данные о средних зарплатах по республике, областям и районам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)