Случчанин Павел Былинович: от директора до уборщицы – о реальной средней зарплате в Слуцком районе





Ежемесячно Национальный статистический комитет публикует оперативные данные о средних зарплатах по республике, областям и районам. Эта информация выходит в прессе и неизменно вызывает в соцсетях шквал негодования.

И как тут не возмутиться, если нам рассказывают о постоянном росте доходов и средней зарплате почти в 800 рублей, а подавляющее большинство населения таких денег попросту не держало в руках?

Грубо говоря, Нацстат и СМИ нас не обманывают. Весь фокус заключается в том, как считать зарплаты и подавать информацию. В этом контексте статистика и история — проститутки — они всегда ложатся под власть имущих и подаются под разными соусами.

Случчанин Павел Былинович опубликовал на своей странице Вконтакте приблизительные расчёты, сколько на самом деле получают случчане. Для простоты он взял условные числа 100 и 50, где 100 — зарплата согласно официальной статистике.

Ниже мы приводим его текст с незначительными уточнениями.

Логично предположить то, что люди рассматривают общую среднюю зарплату, субъективно оценивая свое окружение: свою жизнь, жизнь ближайших родственников и просто окружающих. Но значит ли то, что твоя зарплата в 50 реально средняя, как ты хочешь думать, а не как сказали про 100?

Например, если 1000 твоих соседей получает по 50, а один условный гражданин получает 50100, то ваша средняя зарплата будет 100. Среднее арифметическое — именно так и считают средние зарплаты, уточняет Павел.

Отсюда понятно, что увеличение доходов у одного высокооплачиваемого представителя группы увеличивает средний показатель всей группы, что и делает среднее арифметическое заработной платы не объективным показателем для оценки справедливости распределения доходов общества.

Когда люди узнают про среднюю зарплату в 100, но по-настоящему их располагаемый доход, то есть деньги на которые они покупают продукты и оплачивают услуги в реальном выражении, составляет не более 50 в среднем — они очень сильно возмущаются, а не удивляются.

Мы не учитываем тот факт, что наша средняя зарплата — это не только среднее арифметическое заработной платы всех, но и рассчитывается она из номинальных начислений.

Номинальное начисление — это та сумма, которая отображается в расчетном листке перед тем, как от неё начнут отнимать отчисление в виде налогов, страхования, и так далее. То есть наша средняя арифметическая зарплата рассчитывается не из тех денег, которые вы получаете на руки, а из начисленной заработной платы до вычета взносов.

Нас, граждан, эта ситуация слегка вводит в диссонанс. Потому что нам правильно не объяснили, из чего считается и для чего. Можно сказать, что это обоюдная вина.

Номинально начисленная средняя заработная плата хорошо подходит для макроэкономистов, статистики и аналитиков — для того чтобы делать анализ взаимосвязей и тенденций, она помогает прогнозировать.

Но арифметическая зарплата подается так, как будто это располагаемый доход в среднем по стране. Это не так.

На что обратить внимание? Медианная зарплата, модальный показатель и Коэффициент Джини

Как говорилось ранее, большинство из нас оперируют показателем средней арифметической зарплаты. Математически она верна и объективно отражает состояние экономики, но она не отражает состояние внутри общества по цензу покупательной способности. И, соответственно, не отражает реального благосостояния и справедливого распределения.

Есть ещё медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в середине зарплатного ряда и делит его на две равные части. То есть, это своего рода зарплата абсолютного среднего человека, когда одна половина населения получает меньше него, а вторая половина больше него. У нас это примерно минус 20-25% процентов от средней арифметической, утверждает Павел.

По информации из открытых источников, в ноябре-2017 медианная зарплата в среднем по стране составила 635,4 BYN, или 75,9% от средней по Белстату. Ради интереса посчитаем по Слуцкому району.

Номинальная начисленная средняя зарплата составила 772,2 рублей в мае 2018. Из расчёта -20% попробуем прикинуть медианную — получится порядка 617 рублей. Уже смотрится ближе к жизни. Продолжим расчёт, отнимем 14% (подоходный налог) от медианной, и получим 531,27 руб располагаемого дохода на руки. Вычесть отсюда можно ещё отчисления в пенсионный фонд, но на этом мы пока остановимся.

Посмотрите, уже больше похоже на правду? https://belmeta.com/вакансии/Слуцк

Модальный показатель — так называется средний доход, который наиболее часто встречается в данном регионе, области или группе населения. К слову, модальная зарплата за ноябрь-2017 составила 443,4 BYN, или 53% от официальной средней.

А коэффициент Джини отражает справедливость распределения доходов в обществе — чем ближе он к 0, тем справедливее общество. Чтобы вы яснее представляли, то в нём сравнивается уровень дохода 10% беднейших, с 10% богатейших в обществе. В Беларуси, по данным ПРООН, коэффициент Джини в 2016 году был порядка 30%, что в целом характерно для относительно низкого расслоения общества по доходам.

Вместо заключения. Чтобы реальная средняя зарплата увеличивалась – необходимо изменить сам базис экономического перераспределения. Учитывая тот факт, что богатые все более и более наживают капиталы и богатеют, имеют все больший процент ресурсов в своем владении, хоть и чисто юридическом, то при этом из-за ограниченности ресурсов, бедные все больше беднеют. Это неминуемо приведет к…

Думайте сами.



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