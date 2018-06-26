﻿ На пути к высокой цели. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пути к высокой цели

27.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Нынешний учебный год для учителя начальных классов ГУО «Копачёвский УПК ДС-СШ» Елены Клеенковой стал поистине знаменательным. В июне в Академии последипломного образования она успешно сдала экзамен на присвоение квалификационной категории «учительметодист» и стала первым педагогом в районе, получившим данную категорию.

Педагогический стаж Елены Николаевны составля- ет 24 года. И всё это время она стремилась, чтобы каждый урок был интересным и познавательным, чтобы маленькие «почемучки» за годы обучения в начальных классах смогли получить максимум знаний. Учитель использует в своей работе элементы программы «Шаг за шагом», активно применяет на уроках и внеклассных занятиях мультимедийные технологии. На уроках учитель максимально «нагружает» учеников, но не забывает о их здоровье, поэтому на каждом уроке использует здоровьесберегающие технологии.

Дважды она выходила победителем районного конкурса «Урок года», принимает участие в районных конкурсах на лучший методический материал по обучению и воспитанию учащихся, в областных фестивалях методических разработок и педагогического опыта.

На пути к высокой цели

Елена Клеенкова

Опыт работы Елены Клеенковой по темам «Работа в центрах обучения по технологии «Шаг за шагом» как средство повышения познавательной активности младших школьников» и «Развитие познавательной активности в процессе применения технологии «Шаг за шагом» был обобщён на районном уровне и на третьем этапе республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».

По результатам работы 2017 года была признана победителем в районном соревновании среди работников образования.

— Учителем нельзя стать, им надо родиться. Мне кажется, что эти слова обо мне, — с улыбкой и гордостью говорит Елена Николаевна. — С юных лет я мечтала стать учителем. Учитель для меня — это даже не профессия. Это мой образ жизни. Учу детей, а вместе с ними и сама учусь. Я считаю, что это особенно важно для учителя, ведь эффект авторитета носит временный характер. А моя задача — сеять доброе в пределах вечного.

Елена Клеенкова не просто хороший, активный, инициативный, стремящийся к постоянному самосовершенствованию учитель. Она всегда с готовностью делится своими находками, опытом с коллегами. Поэтому уже не один год является руководителем районного методического объединения учителей начальных классов, проводит открытые уроки и мастер-классы.

Разработки её уроков и статей были опубликованы в журнале «Народная асвета» и «Настаўніцкай газеце», в сборнике тезисов ІV Республиканской конференции «Формирование гражданской идентичности в процессе применения технологии «Шаг за шагом».

Елена Клеенкова всегда готова учиться новому, поэтому серьёзно относится к каждой курсовой подготовке, принимает активное участие в различных педагогических семинарах и фестивалях.

Елена Николаевна признаётся, что на пути к цели получения самой высокой квалификационной категории её всегда поддерживал и во всём помогал муж Александр Иванович, который работает учителем физики и математики. Их семейный стаж перешагнул серебряный рубеж. Вместе они воспитали двоих сыновей, радует очаровательный внук Данюша. Старший сын Владимир работает в БНТУ специалистом в управлении международного сотрудничества внешнеэкономической деятельности в отделе международных программ и обменов. А младший сын Александр работает в ГУДО «Областной центр творчества», где преподаёт робототехнику и системное администрирование.

Елена Клеенкова считает, что нужно просто любить свою работу. Ведь работа — это лучший способ наслаждаться жизнью.

Елена Николаевна благодарна за поддержку всему коллективу Копачёвского УПК и директору Сергею Федосову,
который помог поверить в себя.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний учебный год для учителя начальных классов ГУО «Копачёвский УПК ДС-СШ» Елены Клеенковой стал поистине знаменательным. В июне в Академии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парады дарослым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика