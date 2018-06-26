На пути к высокой цели

Нынешний учебный год для учителя начальных классов ГУО «Копачёвский УПК ДС-СШ» Елены Клеенковой стал поистине знаменательным. В июне в Академии последипломного образования она успешно сдала экзамен на присвоение квалификационной категории «учительметодист» и стала первым педагогом в районе, получившим данную категорию.

Педагогический стаж Елены Николаевны составля- ет 24 года. И всё это время она стремилась, чтобы каждый урок был интересным и познавательным, чтобы маленькие «почемучки» за годы обучения в начальных классах смогли получить максимум знаний. Учитель использует в своей работе элементы программы «Шаг за шагом», активно применяет на уроках и внеклассных занятиях мультимедийные технологии. На уроках учитель максимально «нагружает» учеников, но не забывает о их здоровье, поэтому на каждом уроке использует здоровьесберегающие технологии.

Дважды она выходила победителем районного конкурса «Урок года», принимает участие в районных конкурсах на лучший методический материал по обучению и воспитанию учащихся, в областных фестивалях методических разработок и педагогического опыта.





Опыт работы Елены Клеенковой по темам «Работа в центрах обучения по технологии «Шаг за шагом» как средство повышения познавательной активности младших школьников» и «Развитие познавательной активности в процессе применения технологии «Шаг за шагом» был обобщён на районном уровне и на третьем этапе республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».

По результатам работы 2017 года была признана победителем в районном соревновании среди работников образования.

— Учителем нельзя стать, им надо родиться. Мне кажется, что эти слова обо мне, — с улыбкой и гордостью говорит Елена Николаевна. — С юных лет я мечтала стать учителем. Учитель для меня — это даже не профессия. Это мой образ жизни. Учу детей, а вместе с ними и сама учусь. Я считаю, что это особенно важно для учителя, ведь эффект авторитета носит временный характер. А моя задача — сеять доброе в пределах вечного.

Елена Клеенкова не просто хороший, активный, инициативный, стремящийся к постоянному самосовершенствованию учитель. Она всегда с готовностью делится своими находками, опытом с коллегами. Поэтому уже не один год является руководителем районного методического объединения учителей начальных классов, проводит открытые уроки и мастер-классы.

Разработки её уроков и статей были опубликованы в журнале «Народная асвета» и «Настаўніцкай газеце», в сборнике тезисов ІV Республиканской конференции «Формирование гражданской идентичности в процессе применения технологии «Шаг за шагом».

Елена Клеенкова всегда готова учиться новому, поэтому серьёзно относится к каждой курсовой подготовке, принимает активное участие в различных педагогических семинарах и фестивалях.

Елена Николаевна признаётся, что на пути к цели получения самой высокой квалификационной категории её всегда поддерживал и во всём помогал муж Александр Иванович, который работает учителем физики и математики. Их семейный стаж перешагнул серебряный рубеж. Вместе они воспитали двоих сыновей, радует очаровательный внук Данюша. Старший сын Владимир работает в БНТУ специалистом в управлении международного сотрудничества внешнеэкономической деятельности в отделе международных программ и обменов. А младший сын Александр работает в ГУДО «Областной центр творчества», где преподаёт робототехнику и системное администрирование.

Елена Клеенкова считает, что нужно просто любить свою работу. Ведь работа — это лучший способ наслаждаться жизнью.

Елена Николаевна благодарна за поддержку всему коллективу Копачёвского УПК и директору Сергею Федосову,

который помог поверить в себя.